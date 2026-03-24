Невыплаченная пенсия по наследству: кто и какой процент может получить

Невыплаченная пенсия по наследству: кто и какой процент может получить

Дата публикации 24 марта 2026 07:15
Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Если пенсионер не успел получить свои деньги при жизни — они не исчезают. Их могут получить наследники. Это недавно было подтверждено решением суда во Львове.

О том, кто и в каком объеме получает недополученную пенсию человека, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Могут ли наследники получить невыплаченную пенсию родственника

Дело, которое рассматривал суд, касается женщины, чей сын — человек с инвалидностью II группы, исчез еще в 2020 году. С тех пор пенсию он фактически не получал. Он был объявлен в розыск, а в 2024 году суд официально признал его умершим.

После этого мать открыла наследственное дело и получила свидетельство как наследница. Пенсионный фонд выплатил ей часть задолженной пенсии — более 56 тысяч гривен. Но еще 37 400 грн за более ранний период выдавать отказался.

В фонде объяснили, что, мол, пенсию долго не получали, есть сроки выплат и свои бюджетные ограничения. Женщина с этим не согласилась и пошла в суд. Ведь, если пенсия была начислена ее сыну, но не выплачена — она имеет право получить всю сумму, независимо от сроков.

Что решил суд

Суд первой инстанции стал на ее сторону. В решении отмечается, что невыплаченная пенсия — это часть наследства, а значит, она принадлежит матери. Пенсионный фонд обязали доплатить остальные деньги.

Апелляция это решение поддержала и еще раз объяснила важный момент. По закону есть два варианта получения таких денег:

  • как выплату родственникам в первые 6 месяцев после смерти;
  • или, если этот срок пропущен — как наследство.

В этой ситуации сработал второй вариант. Суд также обратил внимание, что пенсию не получали не по вине мужчины, а из-за того, что он исчез. Поэтому ограничение по срокам здесь применять нельзя.

Аргумент о том, что выплаты зависят от бюджета, суд тоже отклонил — это не причина не платить наследнику его законные деньги. В итоге мать должна получить всю пенсию, которую не успел получить ее сын, включая "старую" задолженность.

Что касается расходов на адвоката, то суд решил, что 7 тысяч гривен это много для такого дела, поэтому компенсировали только 2 тысячи. Решение уже вступило в силу, но его еще могут обжаловать в кассации.

Ранее мы писали, что в Украине человек сам решает, что делать со своим имуществом и кому оно достанется после него. Для этого нужно оформить завещание, где можно даже прописать дополнительных "запасных" наследников.

Также мы рассказывали, что дети при наследовании имеют особую защиту. Им гарантируют обязательную долю наследства, а также следят, чтобы их права были защищены во время оформления всех документов.

Часто задаваемые вопросы

Что входит в состав наследства в Украине?

Наследство — это когда права и обязанности умершего переходят к его наследникам. Получить наследство можно по завещанию или по закону. В него входит все, что принадлежало умершему, если эти права не исчезли после его смерти. Это могут быть вещи, деньги, счета, а иногда и долги.

Как отказаться от наследства в Украине?

В Украине, если кто-то не хочет принимать наследство, нужно написать заявление об отказе в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Можно отказаться просто так или передать право на наследство другому лицу. Это решение окончательное, обратно его не отзовешь. Также отказаться можно только от всего наследства целиком, частично получить имущество нельзя.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
