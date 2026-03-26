Мінімальна пенсія УБД після індексації: нова сума з 1 березня

В березні в Україні перерахували пенсійні виплати більшості людей похилого віку. З 1 березня суми зросли не лише у звичайних громадян, а й в учасників бойових дій (УБД) та людей, які отримали інвалідність унаслідок війни.

Про те, як змінилась мінімальна пенсія для учасників бойових дій після індексації у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Як в Україні змінилась мінімальна пенсія для УБД

Згідно з оновленнями, затвердженими Постановою №236, було змінено деякі положення постанови Кабінету Міністрів України №656 від 28 липня 2010 року. Ці зміни стосуються щомісячної державної адресної допомоги до пенсій для осіб з інвалідністю через війну та учасників бойових дій.

Тепер загальний розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю через війну (включаючи надбавки, підвищення, додаткові пенсії, індексацію та інші доплати, передбачені законодавством, але без пенсій за особливі заслуги та деяких спеціальних доплат) становить:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності мінімальна гарантована сума трохи менша — 6 197 грн.

Важливо розуміти, що підвищення пенсії для кожного людини було індивідуальним. Воно залежало від вашого страхового стажу, заробітку та додаткових надбавок до мінімальної пенсії, встановленої законом.

За постановою №236, мінімальна сума підвищення не могла бути менше ніж 100 грн. Тобто, якщо після перерахунку ваша пенсія збільшувалась на меншу суму, то держава доплачувала різницю. Водночас, максимальна сума підвищення не могла перевищувати 2 595 грн.

Під час воєнного стану у 2026 році, якщо пенсія перевищувала 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (тобто понад 25 950 грн), надлишок виплачувався з коефіцієнтами.

Але вони не застосовувалися для тих, хто безпосередньо брав участь в АТО, в заходах для захисту України від російської агресії, а також для пенсій у разі втрати годувальника для членів сімей загиблих чи зниклих безвісти ветеранів.

Часті запитання

Як отримати статус учасника бойових дій в Україні?

Статус учасника бойових дій (УБД) можна оформити кількома способами: автоматично через Реєстр ветеранів, через заяву командира частини, власну заявку поштою чи онлайн, або через ТЦК. Потрібна довідка про те, що ви реально брали участь у бойових діях (додаток № 6). Після 24 лютого 2022 року достатньо, щоб ви провели в боях хоча б один день. Документи подають у комісію відповідного виду ЗСУ або Міноборони.

Який пенсійний вік в Україні?

Офіційно пенсійний вік в Україні настає після 60 років, але для призначення виплат звертають увагу ще і на стаж. Щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати мінімум 33 роки стажу. Якщо такого стажу немає, то пенсія стає доступною пізніше — у 63 або 65 років, при цьому вимоги до стажу трохи менші.