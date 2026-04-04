Бесплатные услуги и скидки для украинцев 60+: что можно получить по пенсионному в апреле

Что могут получить бесплатно украинцы 60+ по пенсионному в апреле
Пенсионное удостоверение не только подтверждает почтенный возраст человека, но и гарантирует право на ряд льгот от государства. В апреле 2026 года пенсионеры могут получить некоторые услуги со значительной скидкой или вообще бесплатно просто предоставив этот документ.
О том, какие льготы могут получить украинцы пожилого возраста с пенсионным удостоверением в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Как получить пенсионное удостоверение в Украине
Чтобы пользоваться государственными льготами, украинцам нужно предоставить документ, подтверждающий такое право. Для пожилых людей — это пенсионное удостоверение. В Пенсионном фонде Украины напоминают, что они бывают двух видов:
- Бумажное — привычный документ с фото и данными. С 2014 года его можно видеть в мобильном приложении "Дія".
- Электронное — современный вариант, который полностью заменяет бумажное. Получить его можно только через приложение.
Чтобы оформить любой вид удостоверения, нужно подать заявление — в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал или приложение "Пенсионный фонд".
Что дает пенсионное удостоверение в Украине
С пенсионным удостоверением украинцы могут пользоваться такими льготами:
- Транспорт
Пенсионное удостоверение дает право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, в частности в трамваях, автобусах, троллейбусах и пригородных электропоездах. В некоторых городах для этого нужен электронный билет. Бесплатный проезд обычно не распространяется на метро и маршрутки, если местные власти не установили другие правила.
Бесплатно или со скидкой в междугородном транспорте (поездами, автобусами и самолетами) могут ездить пенсионеры со статусом участника боевых действий. Пожилые люди с инвалидностью, которые имеют собственный автомобиль, могут бесплатно оставлять авто на платных парковках.
- Налоговые льготы
Пенсионеры и люди с инвалидностью I-II группы не платят земельный налог на такие земельные участки:
- Для дачи до 0,10 га.
- Под гаражи до 0,01 га.
- Для садоводства до 0,12 га.
- Личное сельское хозяйство до 2 га.
- Жилищное строительство: 0,25 га в селе, 0,15 га в поселке, 0,10 га в городе.
- Скидки на коммуналку
Некоторые категории пенсионеров получают от 25% до полной компенсации на оплату ЖКУ. Это касается ветеранов, "детей войны", семей погибших военных, пострадавших от Чернобыля и других.
Если ваш средний доход не более 4 660 грн, можно оформить льготу или субсидию. Бывшие работники образования, медицины, учреждений культуры или библиотек в селе могут получить даже 100% компенсацию.
- Медицина и юридическая помощь
Пенсионеры имеют право на бесплатную медпомощь. Также доступны:
- Средства реабилитации и протезирование.
- Приоритетное медицинское обслуживание.
- По программе "Доступные лекарства" можно получить медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой.
Кроме того, пенсионеры могут получить бесплатную юридическую поддержку — консультации и помощь в подготовке заявлений или жалоб.
