Видео

Главная Экономика Что могут получить бесплатно украинцы 60+ по пенсионному в апреле

Что могут получить бесплатно украинцы 60+ по пенсионному в апреле

Дата публикации 4 апреля 2026 06:35
Бесплатные услуги и скидки для украинцев 60+: что можно получить по пенсионному в апреле
Что дает пенсионное удостоверение в Украине. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионное удостоверение не только подтверждает почтенный возраст человека, но и гарантирует право на ряд льгот от государства. В апреле 2026 года пенсионеры могут получить некоторые услуги со значительной скидкой или вообще бесплатно просто предоставив этот документ.

О том, какие льготы могут получить украинцы пожилого возраста с пенсионным удостоверением в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как получить пенсионное удостоверение в Украине

Чтобы пользоваться государственными льготами, украинцам нужно предоставить документ, подтверждающий такое право. Для пожилых людей — это пенсионное удостоверение. В Пенсионном фонде Украины напоминают, что они бывают двух видов:

  1. Бумажное — привычный документ с фото и данными. С 2014 года его можно видеть в мобильном приложении "Дія".
  2. Электронное — современный вариант, который полностью заменяет бумажное. Получить его можно только через приложение.

Чтобы оформить любой вид удостоверения, нужно подать заявление — в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал или приложение "Пенсионный фонд".

Что дает пенсионное удостоверение в Украине

С пенсионным удостоверением украинцы могут пользоваться такими льготами:

  • Транспорт

Пенсионное удостоверение дает право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, в частности в трамваях, автобусах, троллейбусах и пригородных электропоездах. В некоторых городах для этого нужен электронный билет. Бесплатный проезд обычно не распространяется на метро и маршрутки, если местные власти не установили другие правила.

Бесплатно или со скидкой в междугородном транспорте (поездами, автобусами и самолетами) могут ездить пенсионеры со статусом участника боевых действий. Пожилые люди с инвалидностью, которые имеют собственный автомобиль, могут бесплатно оставлять авто на платных парковках.

  • Налоговые льготы

Пенсионеры и люди с инвалидностью I-II группы не платят земельный налог на такие земельные участки:

  1. Для дачи до 0,10 га.
  2. Под гаражи до 0,01 га.
  3. Для садоводства до 0,12 га.
  4. Личное сельское хозяйство до 2 га.
  5. Жилищное строительство: 0,25 га в селе, 0,15 га в поселке, 0,10 га в городе.
  • Скидки на коммуналку

Некоторые категории пенсионеров получают от 25% до полной компенсации на оплату ЖКУ. Это касается ветеранов, "детей войны", семей погибших военных, пострадавших от Чернобыля и других.

Если ваш средний доход не более 4 660 грн, можно оформить льготу или субсидию. Бывшие работники образования, медицины, учреждений культуры или библиотек в селе могут получить даже 100% компенсацию.

  • Медицина и юридическая помощь

Пенсионеры имеют право на бесплатную медпомощь. Также доступны:

  1. Средства реабилитации и протезирование.
  2. Приоритетное медицинское обслуживание.
  3. По программе "Доступные лекарства" можно получить медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой.

Кроме того, пенсионеры могут получить бесплатную юридическую поддержку — консультации и помощь в подготовке заявлений или жалоб.

Ранее Новини.LIVE писали, что с начала года в Украине повысили прожиточный минимум, что повлияло на минимальные и максимальные пенсии. В марте состоялась индексация выплат, которая увеличила социальные гарантии для части пожилых людей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году в Украине изменились правила доплат для некоторых пенсионеров. Речь идет о тех, кто не работает и живет в зоне гарантированного добровольного отселения. Теперь оформить ежемесячную надбавку к пенсии стало легче.

пенсионеры Пенсионный Фонд удостоверение пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
