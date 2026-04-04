Бесплатные услуги и скидки для украинцев 60+: что можно получить по пенсионному в апреле

Что дает пенсионное удостоверение в Украине.

Пенсионное удостоверение не только подтверждает почтенный возраст человека, но и гарантирует право на ряд льгот от государства. В апреле 2026 года пенсионеры могут получить некоторые услуги со значительной скидкой или вообще бесплатно просто предоставив этот документ.

О том, какие льготы могут получить украинцы пожилого возраста с пенсионным удостоверением в апреле 2026 года.

Как получить пенсионное удостоверение в Украине

Чтобы пользоваться государственными льготами, украинцам нужно предоставить документ, подтверждающий такое право. Для пожилых людей — это пенсионное удостоверение. В Пенсионном фонде Украины напоминают, что они бывают двух видов:

Бумажное — привычный документ с фото и данными. С 2014 года его можно видеть в мобильном приложении "Дія". Электронное — современный вариант, который полностью заменяет бумажное. Получить его можно только через приложение.

Чтобы оформить любой вид удостоверения, нужно подать заявление — в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал или приложение "Пенсионный фонд".

Что дает пенсионное удостоверение в Украине

С пенсионным удостоверением украинцы могут пользоваться такими льготами:

Читайте также:

Транспорт

Пенсионное удостоверение дает право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, в частности в трамваях, автобусах, троллейбусах и пригородных электропоездах. В некоторых городах для этого нужен электронный билет. Бесплатный проезд обычно не распространяется на метро и маршрутки, если местные власти не установили другие правила.

Бесплатно или со скидкой в междугородном транспорте (поездами, автобусами и самолетами) могут ездить пенсионеры со статусом участника боевых действий. Пожилые люди с инвалидностью, которые имеют собственный автомобиль, могут бесплатно оставлять авто на платных парковках.

Налоговые льготы

Пенсионеры и люди с инвалидностью I-II группы не платят земельный налог на такие земельные участки:

Для дачи до 0,10 га. Под гаражи до 0,01 га. Для садоводства до 0,12 га. Личное сельское хозяйство до 2 га. Жилищное строительство: 0,25 га в селе, 0,15 га в поселке, 0,10 га в городе.

Скидки на коммуналку

Некоторые категории пенсионеров получают от 25% до полной компенсации на оплату ЖКУ. Это касается ветеранов, "детей войны", семей погибших военных, пострадавших от Чернобыля и других.

Если ваш средний доход не более 4 660 грн, можно оформить льготу или субсидию. Бывшие работники образования, медицины, учреждений культуры или библиотек в селе могут получить даже 100% компенсацию.

Медицина и юридическая помощь

Пенсионеры имеют право на бесплатную медпомощь. Также доступны:

Средства реабилитации и протезирование. Приоритетное медицинское обслуживание. По программе "Доступные лекарства" можно получить медикаменты бесплатно или с минимальной доплатой.

Кроме того, пенсионеры могут получить бесплатную юридическую поддержку — консультации и помощь в подготовке заявлений или жалоб.

