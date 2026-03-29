Пенсии в Украине: минимальная и максимальная сумма в апреле 2026 года

С начала 2026 года в Украине заработали новые нормы закона о госбюджете, что повлияло на ключевые социальные показатели. В частности был повышен размер прожиточного минимума, который используют для расчета минимальных и максимальных пенсий. В марте в Украине прошла масштабная индексация выплат, что также повлияло на минимальные гарантии для некоторых пожилых людей.

Размер минимальной пенсии в Украине в апреле

В соответствии с положениями закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с начала года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, подняли на 234 грн. Теперь он составляет 2 595 грн вместо предыдущих 2 361 грн.

Из-за этого автоматически пересчитали пенсии, а также все надбавки и доплаты, которые к нему привязаны. Поэтому минимальная пенсия по возрасту для неработающих людей с полным стажем сейчас — 2 595 грн.

Однако в Пенсионном фонде Украины отмечают, что фактические выплаты для многих выше, потому что государство установило гарантированные минимальные суммы в зависимости от возраста, стажа и того, работает ли человек. Речь о таких категориях граждан:

Люди от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (35 лет для мужчин и 30 для женщин), получают не менее 4 213 грн. И это без учета возможных доплат. Такая же минималка, в 4 213 грн, предусмотрена и для людей в возрасте от 80 лет, если стажа достаточно (25 лет у мужчин и 20 у женщин). Для людей 70-80 лет с полным стажем общая пенсия не может быть меньше 4 050 грн.

Если стажа не хватает, сумму считают пропорционально. Например, 76-летняя женщина со стажем чуть больше 27 лет получит не меньше чем примерно 3 701 грн.

Также 4 050 грн гарантируют людям в возрасте 75-80 лет, если у них есть минимально необходимый стаж. Отдельные минимальные суммы установили и для таких граждан:

3 725 грн — для людей до 70 лет с полным стажем;

3 725 грн — для лиц с инвалидностью І группы (независимо от возраста и стажа);

3 406 грн — для неработающих пенсионеров без других доходов.

Если же человек работает и не подпадает под эти категории, он получает минимум на уровне прожиточного минимума — 2 595 грн.

Какой будет максимальная пенсия в Украине в апреле

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что есть и верхний предел выплат. Максимальная пенсия в апреле 2026 года составляет 25 950 грн. Это сумма, которая равна десятикратному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

