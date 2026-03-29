Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пенсии в Украине: минимальная и максимальная сумма в апреле 2026 года

Пенсии в Украине: минимальная и максимальная сумма в апреле 2026 года

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 06:01
Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

С начала 2026 года в Украине заработали новые нормы закона о госбюджете, что повлияло на ключевые социальные показатели. В частности был повышен размер прожиточного минимума, который используют для расчета минимальных и максимальных пенсий. В марте в Украине прошла масштабная индексация выплат, что также повлияло на минимальные гарантии для некоторых пожилых людей.

О том, какими будут минимальные и максимальные пенсии в Украине в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Размер минимальной пенсии в Украине в апреле

В соответствии с положениями закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с начала года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, подняли на 234 грн. Теперь он составляет 2 595 грн вместо предыдущих 2 361 грн.

Из-за этого автоматически пересчитали пенсии, а также все надбавки и доплаты, которые к нему привязаны. Поэтому минимальная пенсия по возрасту для неработающих людей с полным стажем сейчас — 2 595 грн.

Однако в Пенсионном фонде Украины отмечают, что фактические выплаты для многих выше, потому что государство установило гарантированные минимальные суммы в зависимости от возраста, стажа и того, работает ли человек. Речь о таких категориях граждан:

  1. Люди от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (35 лет для мужчин и 30 для женщин), получают не менее 4 213 грн. И это без учета возможных доплат.
  2. Такая же минималка, в 4 213 грн, предусмотрена и для людей в возрасте от 80 лет, если стажа достаточно (25 лет у мужчин и 20 у женщин).
  3. Для людей 70-80 лет с полным стажем общая пенсия не может быть меньше 4 050 грн.

Если стажа не хватает, сумму считают пропорционально. Например, 76-летняя женщина со стажем чуть больше 27 лет получит не меньше чем примерно 3 701 грн.

Также 4 050 грн гарантируют людям в возрасте 75-80 лет, если у них есть минимально необходимый стаж. Отдельные минимальные суммы установили и для таких граждан:

  • 3 725 грн — для людей до 70 лет с полным стажем;
  • 3 725 грн — для лиц с инвалидностью І группы (независимо от возраста и стажа);
  • 3 406 грн — для неработающих пенсионеров без других доходов.

Если же человек работает и не подпадает под эти категории, он получает минимум на уровне прожиточного минимума — 2 595 грн.

Какой будет максимальная пенсия в Украине в апреле

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что есть и верхний предел выплат. Максимальная пенсия в апреле 2026 года составляет 25 950 грн. Это сумма, которая равна десятикратному прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионные выплаты могут временно остановить, если деньги на карточке долго не двигаются. По закону счет должен быть активным. Если не пользовались карточкой более 6 месяцев - пенсию приостановят.

Также Новини.LIVE рассказывали, что мобильные операторы в Украине предлагают пенсионерам выгодные тарифы. У Киевстар и lifecell есть недорогие пакеты с нормальным набором услуг. Однако не все знают, что именно туда входит.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации