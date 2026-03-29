Пенсії в Україні: мінімальна та максимальна сума у квітні 2026 року

З початку 2026 року в Україні запрацювали нові норми закону про держбюджет, що вплинуло на ключові соціальні показники. Зокрема було підвищено розмір прожиткового мінімуму, який використовують для розрахунку мінімальних та максимальних пенсій. В березні в Україні пройшла масштабна індексація виплат, що також вплинуло на мінімальні гарантії для деяких людей похилого віку.

Розмір мінімальної пенсії в Україні у квітні

Відповідно до положень закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", від початку року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, підняли на 234 грн. Тепер він становить 2 595 грн замість попередніх 2 361 грн.

Через це автоматично перерахували пенсії, а також усі надбавки й доплати, які до нього прив’язані. Тож мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей із повним стажем зараз — 2 595 грн.

Однак в Пенсійному фонді Україні зазначають, що фактичні виплати для багатьох вищі, бо держава встановила гарантовані мінімальні суми залежно від віку, стажу та того, чи працює людина. Мова про такі категорії громадян:

Люди від 65 років, які не працюють і мають повний стаж (35 років для чоловіків і 30 для жінок), отримують щонайменше 4 213 грн. І це без урахування можливих доплат. Така ж мінімалка, у 4 213 грн, передбачена і для людей віком від 80 років, якщо стажу достатньо (25 років у чоловіків і 20 у жінок). Для людей 70–80 років із повним стажем загальна пенсія не може бути меншою за 4 050 грн.

Якщо стажу не вистачає, суму рахують пропорційно. Наприклад, 76-річна жінка зі стажем трохи більше ніж 27 років отримає не менше ніж приблизно 3 701 грн.

Також 4 050 грн гарантують людям віком 75–80 років, якщо у них є мінімально необхідний стаж. Окремі мінімальні суми встановили й для таких громадян:

3 725 грн — для людей до 70 років із повним стажем;

3 725 грн — для осіб з інвалідністю І групи (незалежно від віку і стажу);

3 406 грн — для непрацюючих пенсіонерів без інших доходів.

Якщо ж людина працює і не підпадає під ці категорії, вона отримує мінімум на рівні прожиткового мінімуму — 2 595 грн.

Якою буде максимальна пенсія в Україні у квітні

В Пенсійному фонді України нагадали, що є і верхня межа виплат. Максимальна пенсія у квітні 2026 року становить 25 950 грн. Це сума, яка дорівнює десятикратному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

