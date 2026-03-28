Пенсію можуть "поставити на паузу": що потрібно робити хоча б двічі на рік

Українцям нагадують, що пенсійні виплати можуть тимчасово призупинити, якщо гроші на вашому банківському рахунку "стояли" без руху. Це пряма вимога закону, який передбачає обов’язкову активність пенсійних коштів. Якщо карткою не користувались понад 6 місяців, виплати призупиняють.

Про те, чому можуть призупинити виплату пенсії громадянам, які отримують гроші на картку та як цього уникнути у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 4 пункт статті 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чому можуть припинити виплату пенсії в Україні

Згідно з чинними нормами, якщо протягом шести місяців на пенсійному рахунку не відбувається жодних операцій, пенсійні виплати можуть бути призупинені.

Під "рухом коштів" мається на увазі будь-яка транзакція — як готівкова, так і безготівкова. Це може бути:

зняття грошей у банкоматі;

оплата комунальних послуг;

поповнення мобільного рахунку або будь-які інші платежі.

Навіть невелика активність на рахунку допомагає уникнути блокування.

Що робити, якщо виплати вже призупинили

Відновити пенсійні виплати можна, але для цього потрібно виконати певні кроки. Пенсіонеру слід особисто звернутися до Пенсійного фонду і подати відповідну заяву. Крім того, доведеться підтвердити особу. Лише після перевірки інформації виплати поновлюють.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що доплати за вік в Україні не змінилися — навіть після індексації їх не підвищують. Тож у 2026 році все залишається як було. Людям у віці 70-74 років доплачують 300 грн, 75-79 років — 456 грн, а тим, кому 80 і більше — 570 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які приїхали до Фінляндії у 2023 році, скоро зможуть оформлювати пенсію. Якщо у вас немає трудової пенсії або вона дуже маленька, Kela може виплачувати допомогу. Максимальна гарантійна пенсія — приблизно 991 євро на місяць.

Часті запитання

Як перевести пенсію з пошти на картку в Україні?

Спочатку потрібно відкрити рахунок у будь-якому банку та отримати картку з реквізитами. Потім зайдіть на портал Пенсійного фонду, увійдіть у свій кабінет за допомогою КЕП і знайдіть розділ про пенсійне забезпечення. Там оберіть зміну даних пенсійної справи та подачу заяви на зміну способу виплати.

Після цього заповніть заяву, вказавши номер рахунку у форматі IBAN. Додайте скани документів, підпишіть усе електронним підписом і відправте. Перевірити результат можна у розділі з вашими зверненнями.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію в Україні?

Що стосується ідентифікації, її можна пройти онлайн через кабінет на порталі Пенсійного фонду, використовуючи КЕП або Дія.Підпис. Також є варіант пройти її через відеодзвінок: у призначений час потрібно буде показати документ і відповісти на кілька запитань працівників фонду.