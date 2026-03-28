Пенсию могут "поставить на паузу": что нужно делать хотя бы дважды в год

Украинцам напоминают, что пенсионные выплаты могут временно приостановить, если деньги на вашем банковском счете "стояли" без движения. Это прямое требование закона, который предусматривает обязательную активность пенсионных средств. Если карточкой не пользовались более 6 месяцев, выплаты приостанавливают.

О том, почему могут приостановить выплату пенсии гражданам, которые получают деньги на карту и как этого избежать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 4 пункт статьи 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Почему могут прекратить выплату пенсии в Украине

Согласно действующим нормам, если в течение шести месяцев на пенсионном счете не происходит никаких операций, пенсионные выплаты могут быть приостановлены.

Под "движением средств" подразумевается любая транзакция — как наличная, так и безналичная. Это может быть:

снятие денег в банкомате;

оплата коммунальных услуг;

пополнение мобильного счета или любые другие платежи.

Даже небольшая активность на счету помогает избежать блокировки.

Что делать, если выплаты уже приостановили

Возобновить пенсионные выплаты можно, но для этого нужно выполнить определенные шаги. Пенсионеру следует лично обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление. Кроме того, придется подтвердить личность. Только после проверки информации выплаты возобновляют.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что доплаты за возраст в Украине не изменились — даже после индексации их не повышают. Поэтому в 2026 году все остается как было. Людям в возрасте 70-74 лет доплачивают 300 грн, 75-79 лет — 456 грн, а тем, кому 80 и больше — 570 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые приехали в Финляндию в 2023 году, скоро смогут оформлять пенсию. Если у вас нет трудовой пенсии или она очень маленькая, Kela может выплачивать пособие. Максимальная гарантийная пенсия — примерно 991 евро в месяц.

Частые вопросы

Как перевести пенсию с почты на карту в Украине?

Сначала нужно открыть счет в любом банке и получить карту с реквизитами. Затем зайдите на портал Пенсионного фонда, войдите в свой кабинет с помощью КЭП и найдите раздел о пенсионном обеспечении. Там выберите изменение данных пенсионного дела и подачу заявления на изменение способа выплаты.

После этого заполните заявление, указав номер счета в формате IBAN. Добавьте сканы документов, подпишите все электронной подписью и отправьте. Проверить результат можно в разделе с вашими обращениями.

Как пенсионеру пройти идентификацию в Украине?

Что касается идентификации, ее можно пройти онлайн через кабинет на портале Пенсионного фонда, используя КЭП или Дія.Підпис. Также есть вариант пройти ее через видеозвонок: в назначенное время нужно будет показать документ и ответить на несколько вопросов работников фонда.