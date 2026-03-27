1500 грн у квітні прийде не всім пенсіонерам: у ПФУ нагадали про обмеження

18 березня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян". Документ передбачає надання додаткової адресної виплати в розмірі 1500 гривень у квітні 2026 року. Отримати її зможуть ті, у кого станом на 1 квітня 2026 року вже призначена пенсія або державні соціальні виплати.

Хто з пенсіонерів в Україні отримає додаткові 1 500 грн у квітні

Доплата буде надана, якщо загальна сума пенсії з усіма надбавками, доплатами та підвищеннями не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Це стосується таких категорій громадян похилого віку:

Одержувачам страхових пенсій за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника; Пенсіонерам за вислугу років та спеціальних пенсій (для державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців, військових), за умови, що вони мають право на пенсію за віком у солідарній системі; Пенсіонерам по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника серед військових, державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та одержувачів соціальних пенсій.

Для осіб, які брали участь у захисті України, членів родин загиблих або зниклих безвісти військових, а також учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, виплата надається незалежно від розміру пенсії.

Хто окрім пенсіонерів отримає 1 500 грн у квітні

Доплата також передбачена для отримувачів державних соціальних допомог. Мова про такі виплати:

базова соціальна допомога;

соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

на проживання внутрішньо переміщеним особам;

людям з інвалідністю, включно з дітьми з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не отримують пенсію;

тимчасова державна допомога особам пенсійного віку без права на пенсію;

допомога на догляд, зокрема тим, хто доглядає за людьми з психічними розладами.

Гроші також отримають родини з дітьми, якщо вони отримують допомогу на дітей одиноким матерям, опікунам, сім’ям з тяжкохворими дітьми, багатодітним родинам, дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину, а також дітям, позбавленим батьківського піклування чи грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Чи може прийти більше ніж 1 500 грн

Виплата одноразової допомоги відбуватиметься автоматично у квітні 2026 року, без додаткового звернення. Якщо громадянин має право на виплату за кількома підставами одночасно, вона надається лише за однією з них. Тобто більше ніж 1 500 грн, одна людина отримати не може.

