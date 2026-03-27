Головна Економіка 1500 грн у квітні прийде не всім пенсіонерам: у ПФУ нагадали про обмеження

1500 грн у квітні прийде не всім пенсіонерам: у ПФУ нагадали про обмеження

Дата публікації: 27 березня 2026 05:45
1500 грн у квітні прийде не всім пенсіонерам: у ПФУ нагадали про обмеження
Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

18 березня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян". Документ передбачає надання додаткової адресної виплати в розмірі 1500 гривень у квітні 2026 року. Отримати її зможуть ті, у кого станом на 1 квітня 2026 року вже призначена пенсія або державні соціальні виплати.

Про те, хто отримає додаткові гроші у квітні та чи може одній людині прийти більше ніж 1 500 грн, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення Пенсійного фонду України.

Хто з пенсіонерів в Україні отримає додаткові 1 500 грн у квітні

Доплата буде надана, якщо загальна сума пенсії з усіма надбавками, доплатами та підвищеннями не перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Це стосується таких категорій громадян похилого віку:

  1. Одержувачам страхових пенсій за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника;
  2. Пенсіонерам за вислугу років та спеціальних пенсій (для державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців, військових), за умови, що вони мають право на пенсію за віком у солідарній системі;
  3. Пенсіонерам по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника серед військових, державних службовців, посадовців місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та одержувачів соціальних пенсій.

Для осіб, які брали участь у захисті України, членів родин загиблих або зниклих безвісти військових, а також учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, виплата надається незалежно від розміру пенсії.

Хто окрім пенсіонерів отримає 1 500 грн у квітні

Доплата також передбачена для отримувачів державних соціальних допомог. Мова про такі виплати: 

  • базова соціальна допомога;
  • соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
  • на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • людям з інвалідністю, включно з дітьми з інвалідністю;
  • державна соціальна допомога особам, які не отримують пенсію;
  • тимчасова державна допомога особам пенсійного віку без права на пенсію;
  • допомога на догляд, зокрема тим, хто доглядає за людьми з психічними розладами.

Гроші також отримають родини з дітьми, якщо вони отримують допомогу на дітей одиноким матерям, опікунам, сім’ям з тяжкохворими дітьми, багатодітним родинам, дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину, а також дітям, позбавленим батьківського піклування чи грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Чи може прийти більше ніж 1 500 грн

Виплата одноразової допомоги відбуватиметься автоматично у квітні 2026 року, без додаткового звернення. Якщо громадянин має право на виплату за кількома підставами одночасно, вона надається лише за однією з них. Тобто більше ніж 1 500 грн, одна людина отримати не може.

Раніше ми писали, що українці, які приїхали до Фінляндії навесні 2023 року, там уже майже три. Тож незабаром багато хто з них зможе оформляти пенсію за віком на рівні з місцевими жителями. Для Європи такий підхід досить незвичний.

Також ми розповідали, що у березні в Україні підвищили пенсії. Надбавку отримали звичайні пенсіонери, люди інвалідністю через війну та учасники бойових дій. Мінімальна виплата для останніх тепер становить 6 197 грн.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
