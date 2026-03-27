1500 грн в апреле придет не всем пенсионерам: в ПФУ уточнили условия

18 марта 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи отдельным категориям граждан". Документ предусматривает предоставление дополнительной адресной выплаты в размере 1500 гривен в апреле 2026 года. Получить ее смогут те, у кого по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

О том, кто получит дополнительные деньги в апреле и может ли одному человеку прийти больше чем 1 500 грн, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения Пенсионного фонда Украины.

Кто из пенсионеров в Украине получит дополнительные 1 500 грн в апреле

Доплата будет предоставлена, если общая сумма пенсии со всеми надбавками, доплатами и повышениями не превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Это касается следующих категорий граждан пожилого возраста:

Получателям страховых пенсий по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца; Пенсионерам за выслугу лет и специальных пенсий (для государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых, военных), при условии, что они имеют право на пенсию по возрасту в солидарной системе; Пенсионерам по инвалидности и в связи с потерей кормильца среди военных, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и получателей социальных пенсий.

Для лиц, принимавших участие в защите Украины, членов семей погибших или пропавших без вести военных, а также участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выплата предоставляется независимо от размера пенсии.

Кто кроме пенсионеров получит 1 500 грн в апреле

Доплата также предусмотрена для получателей государственных социальных пособий. Речь о таких выплатах:

Читайте также:

базовая социальная помощь;

социальная помощь малообеспеченным семьям;

на проживание внутренне перемещенным лицам;

людям с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;

государственная социальная помощь лицам, которые не получают пенсию;

временная государственная помощь лицам пенсионного возраста без права на пенсию;

помощь на уход, в частности тем, кто ухаживает за людьми с психическими расстройствами.

Деньги также получат семьи с детьми, если они получают пособие на детей одиноким матерям, опекунам, семьям с тяжелобольными детьми, многодетным семьям, детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, а также детям, лишенным родительской опеки или денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.

Может ли прийти больше чем 1 500 грн

Выплата единовременного пособия будет происходить автоматически в апреле 2026 года, без дополнительного обращения. Если гражданин имеет право на выплату по нескольким основаниям одновременно, она предоставляется только по одному из них. То есть больше чем 1 500 грн, один человек получить не может.

Ранее мы писали, что украинцы, которые приехали в Финляндию весной 2023 года, там уже почти три. Поэтому вскоре многие из них смогут оформлять пенсию по возрасту наравне с местными жителями. Для Европы такой подход довольно необычный.

Также мы рассказывали, что в марте в Украине повысили пенсии. Прибавку получили обычные пенсионеры, люди инвалидностью из-за войны и участники боевых действий. Минимальная выплата для последних теперь составляет 6 197 грн.