Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
1500 грн в апреле придет не всем пенсионерам: в ПФУ уточнили условия

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 05:45
Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новости.LIVE

18 марта 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи отдельным категориям граждан". Документ предусматривает предоставление дополнительной адресной выплаты в размере 1500 гривен в апреле 2026 года. Получить ее смогут те, у кого по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

О том, кто получит дополнительные деньги в апреле и может ли одному человеку прийти больше чем 1 500 грн, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения Пенсионного фонда Украины.

Кто из пенсионеров в Украине получит дополнительные 1 500 грн в апреле

Доплата будет предоставлена, если общая сумма пенсии со всеми надбавками, доплатами и повышениями не превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность). Это касается следующих категорий граждан пожилого возраста:

  1. Получателям страховых пенсий по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца;
  2. Пенсионерам за выслугу лет и специальных пенсий (для государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых, военных), при условии, что они имеют право на пенсию по возрасту в солидарной системе;
  3. Пенсионерам по инвалидности и в связи с потерей кормильца среди военных, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и получателей социальных пенсий.

Для лиц, принимавших участие в защите Украины, членов семей погибших или пропавших без вести военных, а также участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выплата предоставляется независимо от размера пенсии.

Кто кроме пенсионеров получит 1 500 грн в апреле

Доплата также предусмотрена для получателей государственных социальных пособий. Речь о таких выплатах:

Читайте также:
  • базовая социальная помощь;
  • социальная помощь малообеспеченным семьям;
  • на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • людям с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;
  • государственная социальная помощь лицам, которые не получают пенсию;
  • временная государственная помощь лицам пенсионного возраста без права на пенсию;
  • помощь на уход, в частности тем, кто ухаживает за людьми с психическими расстройствами.

Деньги также получат семьи с детьми, если они получают пособие на детей одиноким матерям, опекунам, семьям с тяжелобольными детьми, многодетным семьям, детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, а также детям, лишенным родительской опеки или денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.

Может ли прийти больше чем 1 500 грн

Выплата единовременного пособия будет происходить автоматически в апреле 2026 года, без дополнительного обращения. Если гражданин имеет право на выплату по нескольким основаниям одновременно, она предоставляется только по одному из них. То есть больше чем 1 500 грн, один человек получить не может.

Ранее мы писали, что украинцы, которые приехали в Финляндию весной 2023 года, там уже почти три. Поэтому вскоре многие из них смогут оформлять пенсию по возрасту наравне с местными жителями. Для Европы такой подход довольно необычный.

Также мы рассказывали, что в марте в Украине повысили пенсии. Прибавку получили обычные пенсионеры, люди инвалидностью из-за войны и участники боевых действий. Минимальная выплата для последних теперь составляет 6 197 грн.

пенсионеры соцвыплаты Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации