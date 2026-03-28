Пенсіонерам в Україні доступні бюджетні тарифні плани: ціни і наповнення

Українська пенсіонерка на вулиці.

Оператори мобільного зв’язку в Україні запустили для пенсіонерів вигідні тарифні плани. Абоненти Київстару та lifecell можуть підключити недорогі пакети послуг із достатнім наповненням. Ми дізналися, що входить у бюджетні пропозиції від популярних компаній.

Тарифний план від Київстару

Для осіб з інвалідністю і клієнтів у віці 60+ мобільний оператор запустив спеціальний пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. Його можна активувати в будь-якому фізичному магазині компанії, але обов’язково треба взяти паспорт та ідентифікаційний код. Плюс є змога підключити сервіс у Дії.

Тарифна пропозиція включає таке наповнення:

10 ГБ трафіку (8 ГБ можна використати в роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

100 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Окремо доступні Суперсили на вибір. Це додаткові гігабайти, хвилини, повідомлення чи інші вигоди, за які не потрібно доплачувати. Якщо протягом місяця не вистачає конкретної послуги зв’язку, можна підключити спеціальну Суперсилу.

Абонентам запропонували преміальні сервіси медичного застосунку Helsi, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, безплатні смаколики на АЗК WOG, відсутність тарифікації при користуванні багатьма застосунками (YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok тощо) і 5 ГБ у роумінгу.

Тарифний план від lifecell

Компанія запустила акційну пропозицію "Турбота" за 190 грн/міс. Активація доступна після перенесення мобільного номера в мережу lifecell, тобто спочатку необхідно скористатися сервісом MNP, перейшовши від іншого оператора зв’язку. Плюс доведеться самостійно відвідати фізичний магазин lifecell або центр продажу/обслуговування Volia.

Тарифний план містить непогане наповнення за свої гроші: 20 ГБ трафіку, безлім на lifecell, 1000 хвилин на розмови по Україні, безліміт на мобільні застосунки. До 31 грудня 2027 року ціна залишатиметься незмінною, навіть якщо інші пакети послуг будуть дорожчати.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар планує закрити архівний тарифний план "СуперГіг 2024" з 1 квітня. Всіх абонентів автоматично переведуть на актуальний пакет послуг, який коштує на 50 грн дорожче. Однак українці можуть відмовитися від обслуговування, якщо не погоджуються зі змінами.

Також Новини.LIVE розповідали, що Vodafone підніме вартість корпоративних тарифних планів з 1 квітня 2026 року. Ціни зростуть орієнтовно на 40-60 грн. Однак у пакетах збільшиться кількість хвилин на розмови і з’являться нові послуги.

Часті запитання

Як додзвонитися до оператора lifecell в Україні?

Щоб зв'язатися з оператором lifecell, абоненти можуть зателефонувати за номером 5433. Спочатку доведеться прослухати меню в режимі автовідповідача і вибрати потрібний пункт, залежно від мети здійснення дзвінка. Плюс клієнти мобільного оператора можуть поспілкуватися зі спеціалістом у додатку від lifecell або в чат-боті на сайті.

Як українцям підключити "Рік без абонплат" від Vodafone?

Абоненти Vodafone можуть підключити послугу "Рік без абонплат", завдяки чому не доведеться щомісяця поповнювати рахунок та оплачувати тарифний план. Бо потрібно внести кошти за обслуговування на 12 місяців вперед. Щоб активувати сервіс, треба знайти меню "Доступні послуги" в мобільному застосунку My Vodafone. Плюс існує USSD-запит *365# (або *110*365#* для контракту).