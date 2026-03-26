Тарифні плани Vodafone подорожчають на 40-60 грн: нові ціни з 1 квітня

Дата публікації: 26 березня 2026 11:30
Магазин Vodafone у Києві. Фото: Google Maps

Для абонентів Vodafone подорожчає мобільний зв’язок. З 1 квітня 2026 року оператор оновить ціни на тарифні плани, водночас перегляне наповнення пакетів послуг. Цього разу зміни торкнуться корпоративної лінійки.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Що буде з тарифами Vodafone

Мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 1 квітня. Компанія змінить ціни для бізнес-клієнтів, однак збільшить кількість хвилин для спілкування і надасть можливість підключення нових послуг, зокрема "Інтернет для 2-девайса" та "eSIM без додаткової плати".

Нова вартість пакетів перебуватиме на такому рівні:

  • Business Pro — 330 грн/міс. замість 270 грн;
  • Business Unlim — 400 грн/міс. замість 360 грн;
  • Business Unlim Plus — 500 грн/міс. замість 450 грн;
  • Business Ultra L — 650 грн/міс. замість 600 грн;
  • Business Connect — 360 грн/міс. замість 300 грн;
  • Business Connect + — 650 грн/міс. замість 600 грн;
  • Device 4G — 220 грн/міс. замість 180 грн.
Зміни в корпоративних тарифних планах Vodafone. Фото: скриншот

"Відповідно до європейських норм Vodafone Україна також уніфікувала вартість міжнародних дзвінків під час подорожей за кордоном, забезпечивши повну відповідність сервісів європейським стандартам і практиці інших операторів ЄС", — уточнили в компанії.

За даними Vodafone, завдяки перегляну цін вдається підтримувати зв’язок по всій Україні, відновлювати і системно посилювати інфраструктуру. За роки війни мобільний оператор спрямував понад 21,5 млрд гривень на розвиток мережі.

Зазначимо, з 1 травня 2026 року планується другий етап оновлення корпоративних тарифних планів. У пакетах послуг значно збільшиться обсяг хвилин для дзвінків за кордон.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали з посиланням на Київстар, що мобільний оператор готується закрити тарифний план "СуперГіг 2024" з 1 квітня. Натомість чинних абонентів переведуть на "СуперГіг". Послуга коштує на 50 грн більше, тобто клієнтам доведеться переплачувати.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на Vodafone, що входить у найдешевший тарифний план мобільного оператора. Він пропонує абонентам пакет GigaCombo за 350 грн/міс. Серед послуг — безлімітний інтернет і необмежені дзвінки в мережі.

Часті запитання

Які є тарифи Vodafone для пенсіонерів в Україні?

Мобільний оператор Vodafone не презентував абонентам окремого тарифного плану для пенсіонерів, на відміну від конкурентів — Київстару та lifecell. Українці можуть обрати серед актуальних пакетів послуг, найдешевшими серед яких є Flexx GO та GigaCombo за 350 грн/міс. Знизити вартість можна за умови перенесення мобільного номера в мережу.

Як у Vodafone підключити тариф українцям?

Щоб підключити тарифний план Vodafone, необхідно скористатися функціоналом офіційного сайту. Підібравши пакет послуг, варто натиснути на кнопку "Змінити тариф", після чого система запропонує два варіанти: перенаправити в застосунок My Vodafone (чи на вебверсію) та набрати USSD-команду (зазвичай *101*444#). Плюс українці можуть зателефонувати на 111 або особисто відвідати магазин Vodafone.

Vodafone мобільний інтернет мобільний оператор
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
