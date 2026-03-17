Vodafone запропонував абонентам найдешевший тариф: ціна у 2026 році

Мобільні оператори пропонують абонентами пакети послуг на різний гаманець. Зокрема українці можуть підключити найдешевший тариф від Vodafone і користуватися всіма доступними сервісами. Хоча вартість обслуговування важко назвати бюджетною.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

Реклама

Скільки коштує найдешевший тариф Vodafone

Найнижча ціни серед активних тарифних планів мобільного оператора становить 350 грн/міс. за пакет GigaCombo. Він входить у лінійку "3 в 1", тому включає:

Реклама

безлімітний трафік;

11 ГБ для використання у 27 країнах ЄС;

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

необмежені дзвінки в мережі;

500 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу;

90+ каналів з Vodafone TV;

50 хвилин на дзвінки за кордон (у 16 країн).

Важливе уточнення: для підключення швидкісного оптичного інтернету необхідно встановити абонентський термінал. Ним забезпечує Vodafone без додаткової плати. За допомогою обладнання досягається максимальна швидкість передачі даних.

Як знизити вартість тарифу до нуля

Мобільний оператор дозволяє поточним абонентам скористатися акційною пропозицією та активувати нульову оплату на перші два місяці обслуговування. Тобто замість 350 грн клієнти нічого платитимуть, але зможуть витрачати всі доступні послуги.

Реклама

"Спеціальна пропозиція діє незалежно від дати підключення. Вона поширюється на залишок місяця підключення та наступний повний місяць", — уточнили фахівці Vodafone.

На інші тарифні плани в лінійці акція теж поширюється. Вона діє в разі зміни пакета послуг і при перенесенні мобільного номера в мережу. Натомість нові клієнти Vodafone отримують знижку 100 грн на перші три місяці використання тарифу.

Реклама

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запустив нову лінійку тарифів для корпоративних клієнтів під назвою "На зв’язку". Пакети послуг коштують від 400 до 1000 грн/міс., але для нових абонентів діє знижка 35% на шість місяців.

Також ми писали, що відбувається з цінами на тарифи мобільних операторів у березні 2026 року. Зокрема зв'язок від Vodafone подорожчав на 45-70 грн — компанія підняла вартість архівних пакетів послуг.

Реклама

Часті запитання

Як підключити тариф Vodafone?

Щоб підключити новий тарифний план від Vodafone, треба обрати потрібний пакет послуг на офіційному сайті мобільного оператора, натикнути кнопку "Змінити тариф", дочекатися SMS і поповнити рахунок на суму, що дорівнює вартості пропозиції. Після цього надійде повідомлення про нарахування пакета послуг на місяць обслуговування.

Як перейти з Київстару на Vodafone?

Українці можуть перенести мобільний номер за допомогою послуги MNP. Потрібно подати заявку через сайт Vodafone або у фізичному магазині оператора, пройти ідентифікацію і завітати в магазин оператора з паспортом, щоб підписати контракт. Після цього можна вставити у смартфон безплатну SIM-картку з перенесеним номером.