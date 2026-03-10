Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові тарифи від Київстару — яку лінійку запропонував мобільний оператор

Нові тарифи від Київстару — яку лінійку запропонував мобільний оператор

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:05
Київстар запустив нові тарифи — скільки коштують, що пропонують і хто може підключити
Київстар запропонував українцям нові тарифи. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українцям запропонували кілька тарифних планів — популярний оператор мобільного зв’язку запустив корпоративну лінійку. Абонентам Київстару надали пакети послуг на різний гаманець, а нові користувачі можуть отримати знижку 35% на перші шість місяців обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Реклама
Читайте також:

Які тарифи запустив Київстар

Нові пропозиції доступні з 10 березня 2026 року і входять у лінійку "На зв’язку". Це спеціальні пакети для корпоративних клієнтів, які розробили з урахуванням актуальних потреб бізнесу. Йдеться про шлях до цифрової трансформації та масштабування.

Вартість тарифних планів перебуває на такому рівні:

  • "На зв’язку" — 400 грн/міс. (260 грн зі знижкою);
  • "На зв’язку Безлім" — 600 грн/міс. (390 грн зі знижкою);
  • "На зв’язку Безлім+" — 1000 грн/міс. (650 грн зі знижкою).

Ціни зафіксовані до кінця 2026 року, тобто клієнтам не доведеться платити більше в періоди перегляду вартості тарифів. Зазначимо, нові пропозиції запустили замість закритої лінійки "Бізнес UA" (Лайт, Оптимум, Максимум), а також пакетів "ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес".

Що входить у тарифи Київстару

Кожен тариф дозволяє підключати до трьох пристроїв одночасно (додаткові SIM для смартфона, ноутбука, планшета чи в авто) та користуватися безлімітним фіксованим інтернетом на трьох гаджетах зі швидкістю від 300 Мбіт/с до 1 Гбіт/с (якщо в будинку є покриття від Київстару). Інші послуги включають:

  • два додаткові віртуальні номери на одній SIM-карті, щоб розділяти робочі та особисті питання;
  • мобільний трафік — 50 ГБ або безлім;
  • інтернет у роумінгу — 13, 20 або 33 ГБ;
  • дзвінки по Україні — 2 000 хвилин або нетарифікований обсяг;
  • розмови з абонентами за кордоном — 200, 400 або 600 хвилин;
  • SMS по Україні — 200, 400 або 600 штук.

Також дається по одній Суперсилі на вибір: Helsi, Київстар ТБ, WOG, 5 ГБ у роумінгу, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери. Обрати можна після підключення тарифного плану. А в пакет "На зв’язку Безлім+" включені ліцензійні програми Microsoft Office 365, зокрема Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive і Teams.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонери можуть обрати вигідний тариф від Київстару, Vodafone та lifecell. Мобільні оператори пропонують українцям бюджетні пакети послуг на різний гаманець і з достатнім наповненням.

Також ми писали, що буде з цінами на мобільний зв'язок у березні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell переглянули деякі умови обслуговування, піднявши ціни на послуги або змінивши наповнення пакетів.

Київстар зв'язок бізнес ціни мобільний оператор
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації