Київстар запустив нові тарифи — скільки коштують, що пропонують і хто може підключити

Українцям запропонували кілька тарифних планів — популярний оператор мобільного зв’язку запустив корпоративну лінійку. Абонентам Київстару надали пакети послуг на різний гаманець, а нові користувачі можуть отримати знижку 35% на перші шість місяців обслуговування.

Які тарифи запустив Київстар

Нові пропозиції доступні з 10 березня 2026 року і входять у лінійку "На зв’язку". Це спеціальні пакети для корпоративних клієнтів, які розробили з урахуванням актуальних потреб бізнесу. Йдеться про шлях до цифрової трансформації та масштабування.

Вартість тарифних планів перебуває на такому рівні:

"На зв’язку" — 400 грн/міс. (260 грн зі знижкою);

"На зв’язку Безлім" — 600 грн/міс. (390 грн зі знижкою);

"На зв’язку Безлім+" — 1000 грн/міс. (650 грн зі знижкою).

Ціни зафіксовані до кінця 2026 року, тобто клієнтам не доведеться платити більше в періоди перегляду вартості тарифів. Зазначимо, нові пропозиції запустили замість закритої лінійки "Бізнес UA" (Лайт, Оптимум, Максимум), а також пакетів "ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес".

Що входить у тарифи Київстару

Кожен тариф дозволяє підключати до трьох пристроїв одночасно (додаткові SIM для смартфона, ноутбука, планшета чи в авто) та користуватися безлімітним фіксованим інтернетом на трьох гаджетах зі швидкістю від 300 Мбіт/с до 1 Гбіт/с (якщо в будинку є покриття від Київстару). Інші послуги включають:

два додаткові віртуальні номери на одній SIM-карті, щоб розділяти робочі та особисті питання;

мобільний трафік — 50 ГБ або безлім;

інтернет у роумінгу — 13, 20 або 33 ГБ;

дзвінки по Україні — 2 000 хвилин або нетарифікований обсяг;

розмови з абонентами за кордоном — 200, 400 або 600 хвилин;

SMS по Україні — 200, 400 або 600 штук.

Також дається по одній Суперсилі на вибір: Helsi, Київстар ТБ, WOG, 5 ГБ у роумінгу, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери. Обрати можна після підключення тарифного плану. А в пакет "На зв’язку Безлім+" включені ліцензійні програми Microsoft Office 365, зокрема Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive і Teams.

Що ще варто знати українцям

