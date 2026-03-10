Видео
Главная Экономика Новые тарифы Киевстара — какую линейку предложил оператор мобильной связи

Новые тарифы Киевстара — какую линейку предложил оператор мобильной связи

Дата публикации 10 марта 2026 18:05
Киевстар запустил новые тарифы — какая цена, что предлагают и кто может подключить
Киевстар предложил украинцам новые тарифы. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Известный оператор мобильной связи запустил для клиентов разные тарифные планы. Абонентам Киевстара предложили пакеты услуг на разный кошелек, а новые пользователи могут получить скидку 35% на первые шесть месяцев обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Читайте также:

Какие тарифы запустил Киевстар

Новые предложения доступны с 10 марта 2026 года и входят в линейку "На связи". Это специальные пакеты для корпоративных клиентов, которые разработали с учетом актуальных потребностей бизнеса. Речь идет о пути к цифровой трансформации и масштабированию.

Стоимость тарифных планов находится на таком уровне:

  • "На связи" — 400 грн/мес. (260 грн со скидкой);
  • "На связи Безлим" — 600 грн/мес. (390 грн со скидкой);
  • "На связи Безлим+" — 1000 грн/мес. (650 грн со скидкой).

Цены зафиксированы до конца 2026 года, то есть клиентам не придется платить больше в периоды пересмотра стоимости тарифов. Отметим, новые предложения запустили вместо закрытой линейки "Бизнес UA" (Лайт, Оптимум, Максимум), а также пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес".

Что входит в тарифы Киевстара

Каждый тариф позволяет подключать до трех устройств одновременно (дополнительные SIM для смартфона, ноутбука, планшета или в авто) и пользоваться безлимитным фиксированным интернетом на трех гаджетах со скоростью от 300 Мбит/с до 1 Гбит/с (если в доме есть покрытие от Киевстара). Другие услуги включают:

  • два дополнительных виртуальных номера на одной SIM-карте, чтобы разделять рабочие и личные вопросы;
  • мобильный трафик — 50 ГБ или безлим;
  • интернет в роуминге — 13, 20 или 33 ГБ;
  • звонки по Украине — 2 000 минут или нетарифицированный объем;
  • разговоры с абонентами за рубежом — 200, 400 или 600 минут;
  • SMS по Украине — 200, 400 или 600 штук.

Также дается по одной Суперсиле на выбор: Helsi, Киевстар ТВ, WOG, 5 ГБ в роуминге, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры. Выбрать можно после подключения тарифного плана. А в пакет "На связи Безлим+" включены лицензионные программы Microsoft Office 365, в частности Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive и Teams.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионеры могут выбрать выгодный тариф от Киевстара, Vodafone и lifecell. Мобильные операторы предлагают украинцам бюджетные пакеты услуг на разный кошелек и с достаточным наполнением.

Также мы писали, что будет с ценами на мобильную связь в марте 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell пересмотрели некоторые условия обслуживания, подняв цены на услуги или изменив наполнение пакетов.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
