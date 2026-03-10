Киевстар запустил новые тарифы — какая цена, что предлагают и кто может подключить

Киевстар предложил украинцам новые тарифы. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Известный оператор мобильной связи запустил для клиентов разные тарифные планы. Абонентам Киевстара предложили пакеты услуг на разный кошелек, а новые пользователи могут получить скидку 35% на первые шесть месяцев обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какие тарифы запустил Киевстар

Новые предложения доступны с 10 марта 2026 года и входят в линейку "На связи". Это специальные пакеты для корпоративных клиентов, которые разработали с учетом актуальных потребностей бизнеса. Речь идет о пути к цифровой трансформации и масштабированию.

Стоимость тарифных планов находится на таком уровне:

"На связи" — 400 грн/мес. (260 грн со скидкой);

"На связи Безлим" — 600 грн/мес. (390 грн со скидкой);

"На связи Безлим+" — 1000 грн/мес. (650 грн со скидкой).

Цены зафиксированы до конца 2026 года, то есть клиентам не придется платить больше в периоды пересмотра стоимости тарифов. Отметим, новые предложения запустили вместо закрытой линейки "Бизнес UA" (Лайт, Оптимум, Максимум), а также пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Бизнес" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Бизнес".

Что входит в тарифы Киевстара

Каждый тариф позволяет подключать до трех устройств одновременно (дополнительные SIM для смартфона, ноутбука, планшета или в авто) и пользоваться безлимитным фиксированным интернетом на трех гаджетах со скоростью от 300 Мбит/с до 1 Гбит/с (если в доме есть покрытие от Киевстара). Другие услуги включают:

два дополнительных виртуальных номера на одной SIM-карте, чтобы разделять рабочие и личные вопросы;

мобильный трафик — 50 ГБ или безлим;

интернет в роуминге — 13, 20 или 33 ГБ;

звонки по Украине — 2 000 минут или нетарифицированный объем;

разговоры с абонентами за рубежом — 200, 400 или 600 минут;

SMS по Украине — 200, 400 или 600 штук.

Также дается по одной Суперсиле на выбор: Helsi, Киевстар ТВ, WOG, 5 ГБ в роуминге, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры. Выбрать можно после подключения тарифного плана. А в пакет "На связи Безлим+" включены лицензионные программы Microsoft Office 365, в частности Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive и Teams.

