Vodafone предложил абонентам самый дешевый тариф: цена в 2026 году

Отделение Vodafone, где украинцы могут подключать тарифы. Фото: Новини.LIVE

Мобильные операторы предлагают абонентами пакеты услуг на разный кошелек. В частности украинцы могут подключить самый дешевый тариф от Vodafone и пользоваться всеми доступными сервисами. Хотя стоимость обслуживания трудно назвать бюджетной.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Сколько стоит самый дешевый тариф Vodafone

Самая низкая цены среди активных тарифных планов мобильного оператора составляет 350 грн/мес. за пакет GigaCombo. Он входит в линейку "3 в 1", поэтому включает в себя:

безлимитный трафик;

11 ГБ для использования в 27 странах ЕС;

безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;

неограниченные звонки в сети;

500 минут на разговоры по Украине и в роуминге;

90+ каналов с Vodafone TV;

50 минут на звонки за границу (в 16 стран).

Важное уточнение: для подключения скоростного оптического интернета необходимо установить абонентский терминал. Им обеспечивает Vodafone без дополнительной платы. С помощью оборудования достигается максимальная скорость передачи данных.

Как снизить стоимость тарифа до нуля

Мобильный оператор позволяет текущим абонентам воспользоваться акционным предложением и активировать нулевую оплату на первые два месяца обслуживания. То есть вместо 350 грн клиенты ничего платить не будут, но смогут тратить все доступные услуги.

"Специальное предложение действует независимо от даты подключения. Оно распространяется на остаток месяца подключения и следующий полный месяц", — уточнили специалисты Vodafone.

На другие тарифные планы в линейке акция тоже распространяется. Она действует в случае изменения пакета услуг и при переносе мобильного номера в сеть. Тогда как новые клиенты Vodafone получают скидку 100 грн на первые три месяца использования тарифа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар запустил новую линейку тарифов для корпоративных клиентов под названием "На связи". Пакеты услуг стоят от 400 до 1000 грн/мес., но для новых абонентов действует скидка 35% на шесть месяцев.

Также мы писали, что происходит с ценами на тарифы мобильных операторов в марте 2026 года. В частности связь от Vodafone подорожала на 45-70 грн — компания подняла стоимость архивных пакетов услуг.

Частые вопросы

Как подключить тариф Vodafone?

Чтобы подключить новый тарифный план от Vodafone, надо выбрать нужный пакет услуг на официальном сайте мобильного оператора, нажать кнопку "Изменить тариф", дождаться SMS и пополнить счет на сумму, равную стоимости предложения. После этого поступит сообщение о начислении пакета услуг на месяц обслуживания.

Как перейти с Киевстара на Vodafone?

Украинцы могут перенести мобильный номер с помощью услуги MNP. Нужно подать заявку через сайт Vodafone или в физическом магазине оператора, пройти идентификацию и посетить магазин оператора с паспортом, чтобы подписать контракт. После этого можно вставить в смартфон бесплатную SIM-карту с перенесенным номером.