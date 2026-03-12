Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика На радость абонентам — как подключить самый дешевый тариф Киевстара

На радость абонентам — как подключить самый дешевый тариф Киевстара

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 14:10
Самый дешевый тариф Киевстара — какая цена и кто может подключить для экономии
Абонентам Киевстара доступен дешевый тариф. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Киевстар предлагает абонентам мобильную связь на разный кошелек. Самым дешевым тарифным планом в марте 2026 года является пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Однако его могут подключить не все клиенты оператора.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Реклама
Читайте также:

Как подключить самый дешевый тариф Киевстара

Воспользоваться бюджетным предложением от мобильного оператора могут только люди от 60 лет (включая абонентов, которым в месяце активации исполнится 60 лет), а также лица с подтвержденной инвалидностью I-III группы.

Подключение тарифа доступно тольк офлайн. Надо посетить ближайший магазин Киевстара с документами, среди которых паспорт/ID-карта и идентификационный код. Альтернативный вариант — использовать Дію.

Лица с инвалидностью дополнительно должны предоставить для проверки соответствующее удостоверение или справку МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) с указанием группы, ведь оператор должен подтвердить принадлежность клиента к этой категории.

"Если вы не пользуетесь мобильной связью Киевстар, можете перейти от другого оператора и сохранить свой номер — для этого воспользуйтесь услугой MNP или подключите новый номер в нашем ближайшем магазине", — уточнили в компании.

Что входит в самый дешевый тариф

Пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. включает:

  • 10 ГБ трафика (8 ГБ можно использовать в роуминге);
  • безлим на звонки в сети;
  • 100 минут на разговоры по Украине;
  • 100 SMS;
  • Киевстар ТВ Легкий;
  • домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Плюс доступны Суперсилы, которые могут понадобиться в случае недостаточного наполнения. Абонентам дают на выбор одну услугу: 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, премиальные сервисы медицинского приложения Helsi, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры.

Преимуществ подключения контрактного тарифа немало. Украинцы получают защищенную авторизацией SIM-карту, отсрочку платежей без комиссий и полезные Суперсилы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут заплатить всего 1 гривну за услугу восстановления скорости безлимитного мобильного интернета, воспользовавшись акцией "Турбоподдержка" до 30 апреля 2026 года.

Также мы писали, что простой красивый номер от Киевстара с 1 марта стоит 450 грн со скидкой вместо 400 грн. Мобильный оператор продлил действие акционного предложения, однако повысил стоимость номера.

пенсионеры Киевстар связь лицо с инвалидностью мобильный оператор
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации