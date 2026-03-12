Самый дешевый тариф Киевстара — какая цена и кто может подключить для экономии

На радость абонентам — как подключить самый дешевый тариф Киевстара
Киевстар предлагает абонентам мобильную связь на разный кошелек. Самым дешевым тарифным планом в марте 2026 года является пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Однако его могут подключить не все клиенты оператора.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
Как подключить самый дешевый тариф Киевстара
Воспользоваться бюджетным предложением от мобильного оператора могут только люди от 60 лет (включая абонентов, которым в месяце активации исполнится 60 лет), а также лица с подтвержденной инвалидностью I-III группы.
Подключение тарифа доступно тольк офлайн. Надо посетить ближайший магазин Киевстара с документами, среди которых паспорт/ID-карта и идентификационный код. Альтернативный вариант — использовать Дію.
Лица с инвалидностью дополнительно должны предоставить для проверки соответствующее удостоверение или справку МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) с указанием группы, ведь оператор должен подтвердить принадлежность клиента к этой категории.
"Если вы не пользуетесь мобильной связью Киевстар, можете перейти от другого оператора и сохранить свой номер — для этого воспользуйтесь услугой MNP или подключите новый номер в нашем ближайшем магазине", — уточнили в компании.
Что входит в самый дешевый тариф
Пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. включает:
- 10 ГБ трафика (8 ГБ можно использовать в роуминге);
- безлим на звонки в сети;
- 100 минут на разговоры по Украине;
- 100 SMS;
- Киевстар ТВ Легкий;
- домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.
Плюс доступны Суперсилы, которые могут понадобиться в случае недостаточного наполнения. Абонентам дают на выбор одну услугу: 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, премиальные сервисы медицинского приложения Helsi, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры.
Преимуществ подключения контрактного тарифа немало. Украинцы получают защищенную авторизацией SIM-карту, отсрочку платежей без комиссий и полезные Суперсилы.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, абоненты Киевстара могут заплатить всего 1 гривну за услугу восстановления скорости безлимитного мобильного интернета, воспользовавшись акцией "Турбоподдержка" до 30 апреля 2026 года.
Также мы писали, что простой красивый номер от Киевстара с 1 марта стоит 450 грн со скидкой вместо 400 грн. Мобильный оператор продлил действие акционного предложения, однако повысил стоимость номера.
