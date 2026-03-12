Самый дешевый тариф Киевстара — какая цена и кто может подключить для экономии

Абонентам Киевстара доступен дешевый тариф. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Киевстар предлагает абонентам мобильную связь на разный кошелек. Самым дешевым тарифным планом в марте 2026 года является пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Однако его могут подключить не все клиенты оператора.

Как подключить самый дешевый тариф Киевстара

Воспользоваться бюджетным предложением от мобильного оператора могут только люди от 60 лет (включая абонентов, которым в месяце активации исполнится 60 лет), а также лица с подтвержденной инвалидностью I-III группы.

Подключение тарифа доступно тольк офлайн. Надо посетить ближайший магазин Киевстара с документами, среди которых паспорт/ID-карта и идентификационный код. Альтернативный вариант — использовать Дію.

Лица с инвалидностью дополнительно должны предоставить для проверки соответствующее удостоверение или справку МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) с указанием группы, ведь оператор должен подтвердить принадлежность клиента к этой категории.

"Если вы не пользуетесь мобильной связью Киевстар, можете перейти от другого оператора и сохранить свой номер — для этого воспользуйтесь услугой MNP или подключите новый номер в нашем ближайшем магазине", — уточнили в компании.

Что входит в самый дешевый тариф

Пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. включает:

10 ГБ трафика (8 ГБ можно использовать в роуминге);

безлим на звонки в сети;

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий;

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Плюс доступны Суперсилы, которые могут понадобиться в случае недостаточного наполнения. Абонентам дают на выбор одну услугу: 100 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, премиальные сервисы медицинского приложения Helsi, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры.

Преимуществ подключения контрактного тарифа немало. Украинцы получают защищенную авторизацией SIM-карту, отсрочку платежей без комиссий и полезные Суперсилы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут заплатить всего 1 гривну за услугу восстановления скорости безлимитного мобильного интернета, воспользовавшись акцией "Турбоподдержка" до 30 апреля 2026 года.

Также мы писали, что простой красивый номер от Киевстара с 1 марта стоит 450 грн со скидкой вместо 400 грн. Мобильный оператор продлил действие акционного предложения, однако повысил стоимость номера.