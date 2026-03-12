Відео
Головна Економіка Абоненти будуть задоволені — як підключити найдешевший тариф Київстару

Абоненти будуть задоволені — як підключити найдешевший тариф Київстару

Дата публікації: 12 березня 2026 14:10
Найдешевший тариф Київстару — скільки коштує і як підключити для економії
Абонентам Київстару доступний дешевий тариф. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Київстар пропонує абонентам мобільний зв'язок на різний гаманець. За найдешевший тариф потрібно платити всього 220 грн/міс. у березні 2026 року. Йдеться про пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Однак його можуть підключити не всі клієнти оператора.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Читайте також:

Як підключити найдешевший тариф Київстару

Скористатися бюджетною пропозицією від мобільного оператора можуть лише люди від 60 років (включно з абонентами, яким у місяці активації виповниться 60 років), а також особи з підтвердженою інвалідністю I-III групи.

Підключення тарифу доступне тільки офлайн. Треба відвідати найближчий магазин Київстару з документами, серед яких паспорт/ID-карта та ідентифікаційний код. Альтернативний варіант — використати Дію.

Особи з інвалідністю додатково повинні надати для перевірки відповідне посвідчення або довідку МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) із зазначенням групи, адже оператор має підтвердити приналежність клієнта до цієї категорії.

"Якщо ви не користуєтеся мобільним зв'язком Київстар, можете перейти від іншого оператора і зберегти свій номер — для цього скористайтеся послугою MNP або підключіть новий номер у нашому найближчому магазині", — уточнили в компанії.

Що входить у найдешевший тариф

Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. включає:

  • 10 ГБ трафіку (8 ГБ можна використати в роумінгу);
  • безлім на дзвінки в мережі;
  • 100 хвилин на розмови по Україні;
  • 100 SMS;
  • Київстар ТБ Легкий;
  • домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Плюс доступні Суперсили, які можуть знадобитися у випадку недостатнього наповнення. Абонентам дають на вибір одну послугу: 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, преміальні сервіси медичного застосунку Helsi, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери.

Переваг підключення контрактного тарифу немало. Українці отримують захищену авторизацією SIM-карту, відстрочку платежів без комісій та корисні Суперсили.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть заплатити всього 1 гривню за послугу відновлення швидкості безлімітного мобільного інтернету, скориставшись акцією "Турбопідтримка" до 30 квітня 2026 року.

Також ми писали, що простий красивий номер від Київстару з 1 березня коштує 450 грн зі знижкою замість 400 грн. Мобільний оператор продовжив дію акційної пропозиції, однак підвищив вартість номера.

пенсіонери Київстар зв'язок особа з інвалідністю мобільний оператор
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
