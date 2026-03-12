Найдешевший тариф Київстару — скільки коштує і як підключити для економії

Абонентам Київстару доступний дешевий тариф. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Київстар пропонує абонентам мобільний зв'язок на різний гаманець. За найдешевший тариф потрібно платити всього 220 грн/міс. у березні 2026 року. Йдеться про пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Однак його можуть підключити не всі клієнти оператора.

Як підключити найдешевший тариф Київстару

Скористатися бюджетною пропозицією від мобільного оператора можуть лише люди від 60 років (включно з абонентами, яким у місяці активації виповниться 60 років), а також особи з підтвердженою інвалідністю I-III групи.

Підключення тарифу доступне тільки офлайн. Треба відвідати найближчий магазин Київстару з документами, серед яких паспорт/ID-карта та ідентифікаційний код. Альтернативний варіант — використати Дію.

Особи з інвалідністю додатково повинні надати для перевірки відповідне посвідчення або довідку МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) із зазначенням групи, адже оператор має підтвердити приналежність клієнта до цієї категорії.

"Якщо ви не користуєтеся мобільним зв'язком Київстар, можете перейти від іншого оператора і зберегти свій номер — для цього скористайтеся послугою MNP або підключіть новий номер у нашому найближчому магазині", — уточнили в компанії.

Що входить у найдешевший тариф

Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. включає:

10 ГБ трафіку (8 ГБ можна використати в роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

100 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Плюс доступні Суперсили, які можуть знадобитися у випадку недостатнього наповнення. Абонентам дають на вибір одну послугу: 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, преміальні сервіси медичного застосунку Helsi, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери.

Переваг підключення контрактного тарифу немало. Українці отримують захищену авторизацією SIM-карту, відстрочку платежів без комісій та корисні Суперсили.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть заплатити всього 1 гривню за послугу відновлення швидкості безлімітного мобільного інтернету, скориставшись акцією "Турбопідтримка" до 30 квітня 2026 року.

Також ми писали, що простий красивий номер від Київстару з 1 березня коштує 450 грн зі знижкою замість 400 грн. Мобільний оператор продовжив дію акційної пропозиції, однак підвищив вартість номера.