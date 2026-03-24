Головна Економіка Деякі абоненти Київстару платитимуть на 50 грн більше, але з 1 квітня

Деякі абоненти Київстару платитимуть на 50 грн більше, але з 1 квітня

Дата публікації: 24 березня 2026 12:35
Магазин Київстару у Дніпрі. Фото: Google Maps

Один із популярних тарифів Київстару перестане діяти з 1 квітня 2026 року. Всіх абонентів, які ним користуються, автоматично переведуть на новий пакет послуг. Однак його вартість відрізняється на 50 грн, тобто українцям доведеться платити більше за обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посилання на офіційний сайт Київстару.

Який тариф Київстару закриють

Мобільний оператор ухвалив рішення закрити тариф передплати "СуперГіг 2024" з 1 квітня. Це архівний пакет за 300 грн/міс., недоступний для нових підключень. Він включає безлімітний інтернет-трафік і 9,7 ГБ у роумінгу.

Найближчим часом абонентів автоматично переведуть на актуальний тарифний план "СуперГіг". Він включає більше гігабайтів за межами України — 11,4 ГБ на території держав "Роумінгу як вдома". Плюс дає доступ до безлімітного трафіку і 350 ГБ без обмеження швидкості.

"Перехід на оновлений тариф відбудеться автоматично, нічого додатково робити не потрібно. Якщо вас стосуються зміни, ми надішлемо SMS про оновлення. Ви також можете самостійно вибрати інший доступний тариф  або достроково припинити дію договору", — уточнили в Київстарі.

Користувачам доведеться більше платити за обслуговування, оскільки пакет "СуперГіг" коштує 350 грн/міс. Тобто послуги зв’язку для деяких абонентів мобільного оператора подорожчають з 1 квітня 2026 року.

Як підключити тариф "СуперГіг"

Для переходу на новий тарифний план достатньо зателефонувати за номером 477*1 і замовити активацію. Цей спосіб доступний абонентам із будь-яким тарифом передплати, крім лінійки "Все разом".

Альтернативний варіант — купити відповідну SIM-карту у фізичному чи інтернет-магазині Київстару. Варто знати, що клієнтам передбачена знижка в разі підключення не з 1-го числа місяця. Кошти за дні, які вже минули, повертаються у вигляді бонусів на початку наступного місяця.

Якщо виникне потреба відновити швидкість мобільного інтернету (після використання 350 ГБ), можна підключити послугу Турбо XL. До 30 квітня вартість перебуває на рівні 1 грн замість 150 грн, тому клієнти мають змогу багато зекономити.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, корпоративні абоненти Київстару будуть більш платити за послугу "Розсилка Viber-повідомлень" з 1 квітня 2026 року. Щомісячна плата за обслуговування виросте до 9 600 грн із ПДВ.

Також ми писали, що наприкінці березня деяким клієнтам Київстару доведеться платити на 70 грн більше за архівний тарифний план LOVE UA Сила 2024. Нова ціна становитиме 400 грн/міс. замість 330 грн.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
