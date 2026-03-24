Главная Экономика Некоторые абоненты Киевстара будут платить на 50 грн больше, но с 1 апреля

Дата публикации 24 марта 2026 12:35
Некоторые абоненты Киевстара будут платить на 50 грн больше, но с 1 апреля
Магазин Киевстара в Днепре. Фото: Google Maps

Один из популярных тарифов Киевстара перестанет действовать с 1 апреля 2026 года. Всех абонентов, которые им пользуются, автоматически переведут на новый пакет услуг. Однако его стоимость отличается на 50 грн, то есть украинцам придется платить больше за обслуживание.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какой тариф Киевстара закроют

Мобильный оператор принял решение закрыть тариф подписки "СуперГиг 2024" с 1 апреля. Это архивный пакет за 300 грн/мес., недоступный для новых подключений. Он включает безлимитный интернет-трафик и 9,7 ГБ в роуминге.

В ближайшее время абонентов автоматически переведут на актуальный тарифный план "СуперГиг". Он включает больше гигабайтов за пределами Украины — 11,4 ГБ на территории государств "Роуминга как дома". Плюс дает доступ к безлимитному трафику и 350 ГБ без ограничения скорости.

"Переход на обновленный тариф произойдет автоматически, ничего дополнительно делать не нужно. Если вас касаются изменения, мы пришлем SMS об обновлении. Вы также можете самостоятельно выбрать другой доступный тариф или досрочно прекратить действие договора", — уточнили в Киевстаре.

Пользователям придется больше платить за обслуживание, поскольку пакет "СуперГиг" стоит 350 грн/мес. То есть услуги связи для некоторых абонентов мобильного оператора подорожают с 1 апреля 2026 года.

Как подключить тариф "СуперГиг"

Для перехода на новый тарифный план достаточно позвонить по номеру 477*1 и заказать активацию. Этот способ доступен абонентам с любым тарифом подписки, кроме линейки "Все вместе".

Альтернативный вариант — купить соответствующую SIM-карту в физическом или интернет-магазине Киевстара. Стоит знать, что клиентам предусмотрена скидка в случае подключения не с 1-го числа месяца. Деньги за дни, которые уже прошли, возвращаются в виде бонусов в начале следующего месяца.

Если возникнет потребность восстановить скорость мобильного интернета (после использования 350 ГБ), можно подключить услугу Турбо XL. До 30 апреля стоимость находится на уровне 1 грн вместо 150 грн, поэтому клиенты могут много сэкономить.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, корпоративные абоненты Киевстара будут более платить за услугу "Рассылка Viber-сообщений" с 1 апреля 2026 года. Ежемесячная плата за обслуживание вырастет до 9 600 грн с НДС.

Также мы писали, что в конце марта некоторым клиентам Киевстара придется платить на 70 грн больше за архивный тарифный план LOVE UA Сила 2024. Новая цена составит 400 грн/мес. вместо 330 грн.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
