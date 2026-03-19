Киевстар поднял стоимость одной услуги до 9600 грн в месяц

Фирменный магазин Киевстара в Киеве. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил о подорожании услуги с 1 апреля 2026 года. Для абонентов Киевстара планируют поднять стоимость сервиса "Рассылка Viber-сообщений". Этим инструментом пользуются для продвижения компании, информирования клиентов, увеличения продаж и пр.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Новая стоимость Viber-рассылки

Услуга доступна исключительно корпоративным абонентам. Бренды пользуются таким способом оповещения для распространения информации об акциях/скидках, состоянии заказа, запланированном визите, расширении ассортимента, распродажах товаров и тому подобное.

С 1 апреля 2026 года сервис Киевстара подорожает. Новые цены будут находиться на таком уровне:

9 600 грн с НДС — ежемесячная плата за обслуживание;

0,66 грн с НДС — за одно доставленное транзакционное сообщение;

1,65 грн с НДС — за одно рекламное сообщение.

"Если не согласны на новые условия, вы имеете право без каких-либо дополнительных расходов расторгнуть договор о предоставлении услуг электронных коммуникаций в течение семи календарных дней после получения уведомления об изменениях", — уточнили в компании.

В Киевстаре добавили, что повышение стоимости стало необходимым из-за новых экономических и рыночных факторов, которые заставили мобильного оператора пересмотреть условия обслуживания. В частности речь идет о колебаниях курсов валют, которые в 2026 году поймали резкий восходящий тренд.

Бизнес-тарифы от Киевстара

Корпоративным абонентам Киевстара предложили тарифные планы из линейки "На связи". Их разработали с учетом актуальных потребностей бизнеса. Плата за пользование находится на таком уровне:

"На связи" — 400 грн/мес. (260 грн со скидкой);

"На связи Безлим" — 600 грн/мес. (390 грн со скидкой);

"На связи Безлим+" — 1000 грн/мес. (650 грн со скидкой).

До конца 2026 года клиентов не коснется подорожание, то есть пакеты услуг не будут расти в цене, даже если стоимость других тарифных планов изменится. А новые пользователи получат скидку 35% на первые шесть месяцев обслуживания, что позволит экономить на связи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут подключить самый дешевый тариф мобильного оператора "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он стоит всего 220 грн в месяц, но доступен отдельным категориям клиентов.

Также мы писали, что в марте 2026 года Киевстар запустил линейку корпоративных тарифов под названием "На связи". Они стоят от 400 до 1000 грн/мес., однако доступна скидка 35% для новых подключений.

Частые вопросы

Как в Киевстаре проверить тариф украинцам?

Абоненты Киевстара могут в любое время узнать свой тарифный план. Существует несколько способов в 2026 году. Первый — авторизоваться на официальном сайте. Второй — выполнить запрос *100*01*2# на телефоне. Третий — проверить информацию в приложении "Мой Киевстар". Четвертый — позвонить по номеру 466*66.

Как в Киевстаре перезаказать пакет услуг украинцам?

Клиенты Киевстара могут в любой момент заказать новый пакет услуг, не дожидаясь даты плановой оплаты тарифа. Чтобы получить в пользование полный объем минут и гигабайтов в рамках подключенного тарифного плана, стоит позвонить на 477*202, воспользоваться функционалом системы самообслуживания "Мой Киевстар" или посетить фирменный магазин Киевстара.