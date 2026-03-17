С 31 марта некоторым абонентам Киевстара придется платить на 70 грн больше

Люди в магазине Киевстар. Фото: Новини.LIVE

Мобильный оператор Киевстар сообщил абонентам о повышении стоимости одного из популярных тарифов. Уже с 31 марта цена пакета услуг на четыре недели вырастет сразу на 70 грн. В компании объяснили, что такое решение связано с ростом расходов на электроэнергию для бизнеса и техническую поддержку оборудования.

О том, какой тариф Киевстара подорожает с 31 марта и какой будет новая стоимость, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Речь идет об абонентах Киевстар, у которых подключен тариф LOVE UA Сила 2024. В тариф входит мобильная связь и одна "Суперсила" на выбор. Также предусмотрено:

безлимитные звонки в сети Киевстар;

300 минут на другие мобильные, городские номера и за границу;

50 ГБ мобильного интернета, из которых 10,7 ГБ действуют в странах по условию "Роуминг как дома".

Это архивный тариф, то есть новые пользователи подключить его уже не могут, но те, кто перешел на него ранее, продолжают обслуживаться на этих условиях. Однако с 31 марта абоненты будут платить 400 грн за 4 недели вместо нынешних 330 грн.

"В связи с ростом расходов на электроэнергию для бизнеса и техническую поддержку оборудования, с 31 марта стоимость вашего тарифа будет 400 грн/4 недели вместо 330 грн/4 недели", — отмечается в SMS рассылке.

Какую альтернативу предлагает Киевстар абонентам в Украине

В то же время оператор предлагает абонентам альтернативные варианты. Например, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт". Его стоимость составляет 370 грн в месяц. В этот пакет входят сразу две "Суперсилы" на выбор и несколько услуг:

300 SMS по Украине;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

300 минут на другие мобильные, городские номера и за границу;

40 ГБ мобильного интернета, из которых 15 ГБ доступны в роуминге по условию "Роуминг как дома".

Доступные тарифы. Фото: Скриншот/Киевстар

Узнать больше обо всех доступных предложениях абоненты могут по номеру 477*9 или в приложении "Мой Киевстар".

