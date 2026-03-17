Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
С 31 марта некоторым абонентам Киевстара придется платить на 70 грн больше

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 19:35
Люди в магазине Киевстар. Фото: Новини.LIVE

Мобильный оператор Киевстар сообщил абонентам о повышении стоимости одного из популярных тарифов. Уже с 31 марта цена пакета услуг на четыре недели вырастет сразу на 70 грн. В компании объяснили, что такое решение связано с ростом расходов на электроэнергию для бизнеса и техническую поддержку оборудования.

О том, какой тариф Киевстара подорожает с 31 марта и какой будет новая стоимость, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Речь идет об абонентах Киевстар, у которых подключен тариф LOVE UA Сила 2024. В тариф входит мобильная связь и одна "Суперсила" на выбор. Также предусмотрено:

  • безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • 300 минут на другие мобильные, городские номера и за границу;
  • 50 ГБ мобильного интернета, из которых 10,7 ГБ действуют в странах по условию "Роуминг как дома".

Это архивный тариф, то есть новые пользователи подключить его уже не могут, но те, кто перешел на него ранее, продолжают обслуживаться на этих условиях. Однако с 31 марта абоненты будут платить 400 грн за 4 недели вместо нынешних 330 грн.

"В связи с ростом расходов на электроэнергию для бизнеса и техническую поддержку оборудования, с 31 марта стоимость вашего тарифа будет 400 грн/4 недели вместо 330 грн/4 недели", — отмечается в SMS рассылке.

Какую альтернативу предлагает Киевстар абонентам в Украине

В то же время оператор предлагает абонентам альтернативные варианты. Например, тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт". Его стоимость составляет 370 грн в месяц. В этот пакет входят сразу две "Суперсилы" на выбор и несколько услуг:

  • 300 SMS по Украине;
  • безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • 300 минут на другие мобильные, городские номера и за границу;
  • 40 ГБ мобильного интернета, из которых 15 ГБ доступны в роуминге по условию "Роуминг как дома".
Доступные тарифы. Фото: Скриншот/Киевстар

Узнать больше обо всех доступных предложениях абоненты могут по номеру 477*9 или в приложении "Мой Киевстар".

Ранее мы писали, что Киевстар имеет тарифы на любой бюджет. Самый дешевый сейчас вариант стоит 220 грн в месяц, это пакет "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Но подключить его могут не все абоненты.

Также мы рассказывали, что в целом операторы имеют разные варианты тарифов по цене. Например, Vodafone также имеет самое дешевое предложение с полным набором услуг, но назвать его бюджетным — сложно.

Ваша пробная версия Premium закончилась

тарифы Киевстар связь цены мобильные операторы мобильный оператор
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации