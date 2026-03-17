З 31 березня деяким абонентам Київстару доведеться платити на 70 грн більше

Люди в магазині Київстар. Фото: Новини.LIVE

Мобільний оператор Київстар повідомив абонентів про підвищення вартості одного з популярних тарифів. Уже з 31 березня ціна пакета послуг на чотири тижні зросте одразу на 70 грн. У компанії пояснили, що таке рішення пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію для бізнесу та технічну підтримку обладнання.

Про те, який тариф Київстару подорожчає з 31 березня та якою буде нова вартість, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Для кого з мобільних абонентів в Україні зміниться вартість тарифу з 31 березня

Йдеться про абонентів Київстар, у яких підключено тариф LOVE UA Сила 2024. У тариф входить мобільний зв’язок і одна "Суперсила" на вибір. Також передбачено:

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

300 хвилин на інші мобільні, міські номери та за кордон;

50 ГБ мобільного інтернету, з яких 10,7 ГБ діють у країнах за умовою "Роумінг як вдома".

Це архівний тариф, тобто нові користувачі підключити його вже не можуть, але ті, хто перейшов на нього раніше, продовжують обслуговуватися на цих умовах. Однак з 31 березня абоненти платитимуть 400 грн за 4 тижні замість нинішніх 330 грн.

"У зв’язку зі зростанням витрат на електроенергію для бізнесу та технічну підтримку обладнання, з 31 березня вартість вашого тарифу буде 400 грн/4 тижні замість 330 грн/4 тижні", — зазначається у SMS розсилці.

Яку альтернативу пропонує Київстар абонентам в Україні

Водночас оператор пропонує абонентам альтернативні варіанти. Наприклад, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Його вартість становить 370 грн на місяць. У цей пакет входять одразу дві "Суперсили" на вибір та кілька послуг:

300 SMS по Україні;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

300 хвилин на інші мобільні, міські номери та за кордон;

40 ГБ мобільного інтернету, з яких 15 ГБ доступні в роумінгу за умовою "Роумінг як вдома".

Доступні тарифи. Фото: Скриншот/Київстар

Дізнатися більше про всі доступні пропозиції абоненти можуть за номером 477*9 або в застосунку "Мій Київстар".

Раніше ми писали, що Київстар має тарифи на будь-який бюджет. Найдешевший зараз варіант коштує 220 грн на місяць, це пакет "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Але підключити його можуть не всі абоненти.

Також ми розповідали, що загалом оператори мають різні варіанти тарифів за ціною. Наприклад, Vodafone також має найдешевшу пропозицію із повним набором послуг, але назвати її бюджетною — складно.