Київстар підняв вартість однієї послуги до 9600 грн на місяць

Фірмовий магазин Київстару в Києві. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив про дорожчання послуги з 1 квітня 2026 року. Для абонентів Київстару планують підняти вартість сервісу "Розсилка Viber-повідомлень". Цим інструментом користуються для просування компанії, інформування клієнтів, збільшення продажів тощо.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Нова вартість Viber-розсилки

Послуга доступна виключно корпоративним абонентам. Бренди користуються таким способом сповіщення для поширення інформації про акції/знижки, стан замовлення, запланований візит, розширення асортименту, розпродажі товарів тощо.

З 1 квітня 2026 року сервіс Київстару подорожчає. Нові ціни перебуватимуть на такому рівні:

9 600 грн із ПДВ — щомісячна плата за обслуговування;

0,66 грн із ПДВ — за одне доставлене транзакційне повідомлення;

1,65 грн із ПДВ — за одне рекламне повідомлення.

"Якщо не погоджуєтеся на нові умови, ви маєте право без будь-яких додаткових витрат розірвати договір про надання послуг електронних комунікацій протягом семи календарних днів після отримання повідомлення про зміни", — уточнили в компанії.

В Київстарі додали, що підвищення вартості стало необхідним через нові економічні та ринкові фактори, які змусили мобільного оператора переглянути умови обслуговування. Зокрема йдеться про коливання курсів валют, які у 2026 році спіймали різкий висхідний тренд.

Бізнес-тарифи від Київстару

Корпоративним абонентам Київстару запропонували тарифні плани з лінійки "На зв’язку". Їх розробили з урахуванням актуальних потреб бізнесу. Плата за користування перебуває на такому рівні:

"На зв’язку" — 400 грн/міс. (260 грн зі знижкою);

"На зв’язку Безлім" — 600 грн/міс. (390 грн зі знижкою);

"На зв’язку Безлім+" — 1000 грн/міс. (650 грн зі знижкою).

До кінця 2026 року клієнтів не торкнеться дорожчання, тобто пакети послуг не будуть зростати в ціни, навіть якщо вартість інших тарифних планів зміниться. А нові користувачі отримають знижку 35% на перші шість місяців обслуговування, що дозволить економити на зв’язку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть підключити найдешевший тариф мобільного оператора "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує всього 220 грн на місяць, але доступний окремим категоріям клієнтів.

Також ми писали, що в березні 2026 року Київстар запустив лінійку корпоративних тарифів під назвою "На зв'язку".

Часті запитання

Як у Київстарі перевірити тариф українцям?

Абоненти Київстару можуть в будь-який час дізнатися свій тарифний план. Існує кілька способів у 2026 році. Перший — авторизуватися на офіційному сайті. Другий — виконати запит *100*01*2# на телефоні. Третій — перевірити інформацію в застосунку "Мій Київстар". Четвертий — зателефонувати за номером 466*66.

Як у Київстарі перезамовити пакет послуг українцям?

Клієнти Київстару можуть у будь-який момент замовити новий пакет послуг, не чекаючи дати планової оплати тарифу. Щоб отримати в користування повний обсяг хвилин і гігабайтів у межах підключеного тарифного плану, варто зателефонувати на 477*202, скористатися функціоналом системи самообслуговування "Мій Київстар" або відвідати фірмовий магазин Київстару.