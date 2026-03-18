Для абонентів lifecell можуть подорожчати тарифи: нові ціни з 2 квітня

Мешканка Києва проходить повз магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярний оператор України планує підняти вартість мобільного зв’язку з 2 квітня 2026 року. Клієнти lifecell будуть платити більше за архівні тарифні плани, однак невідомо, чи зміниться наповнення пакетів послуг. Цінова різниця у деяких випадках буде доходити до 110 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайті lifecell.

Нові ціни на тарифи lifecell

Потенційну вартість тарифних планів оприлюднили в Telegram-каналі технічної спільноти ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України". За твердженням аналітиків, дорожчання торкнеться лише архівних пакетів послуг, тобто закритих для нових підключень.

"Просто Лайф":

стандартна ціна — 320 грн/міс. замість 210 грн;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 270 грн/міс. замість 180 грн;

номер перенесено в мережу lifecell — 200 грн/міс. замість 120 грн.

"Вільний Лайф":

стандартна ціна — 500 грн/міс. замість 425 грн;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 450 грн/міс. замість 375 грн;

номер перенесено в мережу lifecell — 300 грн/міс. замість 240 грн.

"Смарт Лайф":

стандартна ціна — 400 грн/міс. замість 300 грн;

номер ідентифіковано або персоніфіковано — 350 грн/міс. замість 250 грн;

номер перенесено в мережу lifecell — 270 грн/міс. замість 160 грн.

Тарифний план "Жара Лайт" подорожчає до 275 грн/міс. замість 195 грн. Варто уточнити, що від мобільного оператора не було офіційного підтвердження змін. Можливо, lifecell повідомить абонентів про нововведення ближче до квітня шляхом телефонних сповіщень.

Скільки коштують тарифи lifecell

За актуальні пакети послуг від lifecell українці сплачують щомісяця:

400 грн — за "Максі";

550 грн — за "Мега";

190 грн — за "Турботу".

Вартість перших двох тарифних планів можна знизити. Наприклад, у разі персоніфікації/ідентифікації мобільного номера ціни впадуть до 350 і 450 грн відповідно. А якщо перенести номер у мережу lifecell за допомогою сервісу MNP, то зв'язок буде обходитися клієнтам у 270 або 350 грн/міс.

Нагадаємо, Київстар почав розсилати абонентам повідомлення про дорожчання архівного тарифу "LOVE UA Сила 2024". З 31 березня 2026 року українці почнуть платити 400 грн/міс. замість нинішніх 330 грн.

Також ми писали, що найдешевший тарифний план Vodafone (не архівний) коштує 350 грн/міс. у березні 2026 року. Він включає безлімітний інтернет, 500 хвилин на розмови, 90+ каналів та інші послуги зв’язку.

Часті запитання

Який тариф lifecell найдешевший в Україні?

Найдешевшим тарифом lifecell у 2026 році є "Турбота" за 190 грн/міс. Його можуть підключити лише громадяни від 55 років. Пакет послуг включає 20 ГБ інтернету, безліміт на lifecell, 1000 хвилин на розмови по Україні та безлімітний трафік під час використання застосунків. Ціна зафіксована до 31 грудня 2027 року.

Який тариф lifecell з безлімітним інтернетом?

В тарифі "Мега" від lifecell передбачений безлімітний мобільний трафік, однак існує обов’язкова умова. Щоб регулярно отримувати необмежену кількість гігабайтів замість стандартного обсягу 50 ГБ, необхідно своєчасно оплачувати пакет послуг. Йдеться про внесення коштів на рахунок не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакету.