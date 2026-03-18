Для абонентов lifecell могут подорожать тарифы: новые цены со 2 апреля

Жительница Киева проходит мимо магазина lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярный оператор Украины планирует поднять стоимость мобильной связи со 2 апреля 2026 года. Клиенты lifecell будут платить больше за архивные тарифные планы, однако неизвестно, изменится ли наполнение пакетов услуг. Ценовая разница в некоторых случаях будет доходить до 110 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Новые цены на тарифы lifecell

Потенциальную стоимость тарифных планов обнародовали в Telegram-канале технического сообщества рынка телекоммуникаций "MZU — Мобильная связь Украины". По утверждению аналитиков, подорожание коснется только архивных пакетов услуг, то есть закрытых для новых подключений.

"Просто Лайф":

стандартная цена — 320 грн/мес. вместо 210 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован — 270 грн/мес. вместо 180 грн;

номер перенесен в сеть lifecell — 200 грн/мес. вместо 120 грн.

"Свободный Лайф":

стандартная цена — 500 грн/мес. вместо 425 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован — 450 грн/мес. вместо 375 грн;

номер перенесен в сеть lifecell — 300 грн/мес. вместо 240 грн.

"Смарт Лайф":

стандартная цена — 400 грн/мес. вместо 300 грн;

номер идентифицирован или персонифицирован — 350 грн/мес. вместо 250 грн;

номер перенесен в сеть lifecell — 270 грн/мес. вместо 160 грн.

Тарифный план "Жара Лайт" подорожает до 275 грн/мес. вместо 195 грн. Стоит уточнить, что от мобильного оператора не было официального подтверждения изменений. Возможно, lifecell уведомит абонентов о нововведениях ближе к апрелю путем телефонных оповещений.

Сколько стоят тарифы lifecell

За актуальные пакеты услуг от lifecell украинцы платят ежемесячно:

400 грн — за "Макси";

550 грн — за "Мега";

190 грн — за "Заботу".

Стоимость первых двух тарифных планов можно снизить. Например, в случае персонификации/идентификации мобильного номера цены упадут до 350 и 450 грн соответственно. А если перенести номер в сеть lifecell с помощью сервиса MNP, то связь будет обходиться клиентам в 270 или 350 грн/мес.

Напомним, Киевстар начал рассылать абонентам уведомления о подорожании архивного тарифа "LOVE UA Сила 2024". С 31 марта 2026 года украинцы начнут платить 400 грн/мес. вместо нынешних 330 грн.

Также мы писали, что самый дешевый тарифный план Vodafone (не архивный) стоит 350 грн/мес. в марте 2026 года. Он включает безлимитный интернет, 500 минут на разговоры, 90+ каналов и другие услуги связи.

Частые вопросы

Какой тариф lifecell самый дешевый в Украине?

Самым дешевым тарифом lifecell в 2026 году является "Забота" за 190 грн/мес. Его могут подключить только граждане от 55 лет. Пакет услуг включает 20 ГБ интернета, безлимит на lifecell, 1000 минут на разговоры по Украине и безлимитный трафик при использовании приложений. Цена зафиксирована до 31 декабря 2027 года.

Какой тариф lifecell с безлимитным интернетом?

В тарифе "Мега" от lifecell предусмотрен безлимитный мобильный трафик, однако существует обязательное условие. Чтобы регулярно получать неограниченное количество гигабайтов вместо стандартного объема 50 ГБ, необходимо своевременно оплачивать пакет услуг. Речь идет о внесении денег на счет не позднее 1 дня с даты завершения периода действия предыдущего пакета.