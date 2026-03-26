Тарифные планы Vodafone подорожают на 40-60 грн: новые цены с 1 апреля

Магазин Vodafone в Киеве. Фото: Google Maps

Для абонентов Vodafone подорожает мобильная связь. С 1 апреля 2026 года оператор обновит цены на тарифные планы, но одновременно пересмотрит наполнение пакетов услуг. На этот раз изменения коснутся корпоративной линейки.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Что будет с тарифами Vodafone

Мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания с 1 апреля. Компания изменит цены для бизнес-клиентов, однако увеличит количество минут для общения и предоставит возможность подключения новых услуг, в частности "Интернет для 2-девайса" и "eSIM без дополнительной платы".

Новая стоимость пакетов будет находиться на таком уровне:

Business Pro — 330 грн/мес. вместо 270 грн;

Business Unlim — 400 грн/мес. вместо 360 грн;

Business Unlim Plus — 500 грн/мес. вместо 450 грн;

Business Ultra L — 650 грн/мес. вместо 600 грн;

Business Connect — 360 грн/мес. вместо 300 грн;

Business Connect + — 650 грн/мес. вместо 600 грн;

Device 4G — 220 грн/мес. вместо 180 грн.

Изменения в корпоративных тарифных планах Vodafone. Фото: скриншот

"В соответствии с европейскими нормами Vodafone Украина также унифицировала стоимость международных звонков во время путешествий за рубежом, обеспечив полное соответствие сервисов европейским стандартам и практике других операторов ЕС", — уточнили в компании.

По данным Vodafone, благодаря пересмотру цен удается поддерживать связь по всей Украине, восстанавливать и системно усиливать инфраструктуру. За годы войны мобильный оператор направил более 21,5 млрд гривен на развитие сети.

Отметим, с 1 мая 2026 года планируется второй этап обновления корпоративных тарифных планов. В пакетах услуг значительно увеличится объем минут для звонков за границу.

Частые вопросы

Какие есть тарифы Vodafone для пенсионеров в Украине?

Мобильный оператор Vodafone не презентовал абонентам отдельного тарифного плана для пенсионеров, в отличие от конкурентов — Киевстара и lifecell. Украинцы могут выбрать среди актуальных пакетов услуг, самыми дешевыми среди которых являются Flexx GO и GigaCombo за 350 грн/мес. Снизить стоимость можно при условии переноса мобильного номера в сеть.

Как в Vodafone подключить тариф украинцам?

Чтобы подключить тарифный план Vodafone, необходимо воспользоваться функционалом официального сайта. Подобрав пакет услуг, стоит нажать на кнопку "Изменить тариф", после чего система предложит два варианта: перенаправить в приложение My Vodafone (или на веб-версию) и набрать USSD-команду (обычно *101*444#). Плюс украинцы могут позвонить на 111 или лично посетить магазин Vodafone.