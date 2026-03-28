Пенсионерам в Украине доступны бюджетные тарифные планы: цены и наполнение

Украинская пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Операторы мобильной связи в Украине запустили для пенсионеров выгодные тарифные планы. Абоненты Киевстара и lifecell могут подключить недорогие пакеты услуг с достаточным наполнением. Мы узнали, что входит в бюджетные предложения от популярных компаний.

Тарифный план от Киевстара

Для лиц с инвалидностью и клиентов в возрасте 60+ мобильный оператор запустил специальный пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Его можно активировать в любом физическом магазине компании, но обязательно надо взять паспорт и идентификационный код. Плюс есть возможность подключить сервис в Дії.

Тарифное предложение включает такое наполнение:

10 ГБ трафика (8 ГБ можно использовать в роуминге);

безлим на звонки в сети;

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий;

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Отдельно доступны Суперсилы на выбор. Это дополнительные гигабайты, минуты, сообщения или другие выгоды, за которые не нужно доплачивать. Если в течение месяца не хватает конкретной услуги связи, можно подключить специальную Суперсилу.

Абонентам предложили премиальные сервисы медицинского приложения Helsi, 300 минут на другие сети и за границу, бесплатные вкусности на АЗК WOG, отсутствие тарификации при пользовании многими приложениями (YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok и т.д.) и 5 ГБ в роуминге.

Тарифный план от lifecell

Компания запустила акционное предложение "Турбота" за 190 грн/мес. Активация доступна после переноса мобильного номера в сеть lifecell, то есть сначала необходимо воспользоваться сервисом MNP, перейдя от другого оператора связи. Плюс придется самостоятельно посетить физический магазин lifecell или центр продаж/обслуживания Volia.

Тарифный план содержит неплохое наполнение за свои деньги: 20 ГБ трафика, безлим на lifecell, 1000 минут на разговоры по Украине, безлимит на мобильные приложения. До 31 декабря 2027 года цена будет оставаться неизменной, даже если другие пакеты услуг подорожают.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар планирует закрыть архивный тарифный план "СуперГиг 2024" с 1 апреля. Всех абонентов автоматически переведут на актуальный пакет услуг, который стоит на 50 грн дороже. Однако украинцы могут отказаться от обслуживания, если не согласны с изменениями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Vodafone поднимет стоимость корпоративных тарифных планов с 1 апреля 2026 года. Цены вырастут ориентировочно на 40-60 грн. Однако в пакетах увеличится количество минут на разговоры и появятся новые услуги.

Частые вопросы

Как дозвониться до оператора lifecell в Украине?

Чтобы связаться с оператором lifecell, абоненты могут позвонить по номеру 5433. Сначала придется прослушать меню в режиме автоответчика и выбрать нужный пункт, в зависимости от цели совершения звонка. Плюс клиенты мобильного оператора могут пообщаться со специалистом в приложении от lifecell или в чат-боте на сайте.

Как украинцам подключить "Год без абонплат" от Vodafone?

Абоненты Vodafone могут подключить услугу "Год без абонплат", благодаря чему не придется ежемесячно пополнять счет и оплачивать тарифный план. Потому что нужно внести средства за обслуживание на 12 месяцев вперед. Дабы активировать сервис, надо найти меню "Доступные услуги" в мобильном приложении My Vodafone. Плюс существует USSD-запрос *365# (или *110*365#* для контракта).