Безплатні послуги та знижки для українців 60+: що можна отримати за пенсійним у квітні

Що можуть отримати безплатно українці 60+ за пенсійним у квітні
Пенсійне посвідчення не лише підтверджує поважний вік людини, а й гарантує право на низку пільг від держави. У квітні 2026 року пенсіонери можуть отримати деякі послуги зі значною знижкою або взагалі безплатно просто надавши цей документ.
Як отримати пенсійне посвідчення в Україні
Щоб користуватись державними пільгами, українцям потрібно надати документ, який підтверджує таке право. Для людей похилого віку — це пенсійне посвідчення. В Пенсійному фонді України нагадують, що вони бувають двох видів:
- Паперове – звичний документ з фото та даними. З 2014 року його можна бачити у мобільному додатку "Дія".
- Електронне – сучасний варіант, який повністю замінює паперове. Отримати його можна лише через додаток.
Щоб оформити будь-який вид посвідчення, потрібно подати заяву – у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал чи додаток "Пенсійний фонд".
Що дає пенсійне посвідчення в Україні
З пенсійним посвідченням українці можуть користуватись такими пільгами:
- Транспорт
Пенсійне посвідчення дає право на безплатний проїзд у міському та приміському транспорті, зокрема в трамваях, автобусах, тролейбусах та приміських електропоїздах. В деяких містах для цього потрібен електронний квиток. Безплатний проїзд зазвичай не поширюється на метро та маршрутки, якщо місцева влада не встановила інші правила.
Безплатно або зі знижкою у міжміському транспорті (поїздами, автобусами та літаками) можуть їздити пенсіонери зі статусом учасника бойових дій. Люди похилого віку з інвалідністю, які мають власний автомобіль, можуть безплатно залишати авто на платних парковках.
- Податкові пільги
Пенсіонери та люди з інвалідністю I-II групи не сплачують земельний податок на такі земельні ділянки:
- Для дачі до 0,10 га.
- Під гаражі до 0,01 га.
- Для садівництва до 0,12 га.
- Особисте сільське господарство до 2 га.
- Житлове будівництво: 0,25 га у селі, 0,15 га у селищі, 0,10 га у місті.
- Знижки на комуналку
Деякі категорії пенсіонерів отримують від 25% до повної компенсації на оплату ЖКП. Це стосується ветеранів, "дітей війни", родин загиблих військових, постраждалих від Чорнобиля та інших.
Якщо ваш середній дохід не більше 4 660 грн, можна оформити пільгу або субсидію. Колишні працівники освіти, медицини, закладів культури чи бібліотек у селі можуть отримати навіть 100% компенсацію.
- Медицина та юридична допомога
Пенсіонери мають право на безплатну меддопомогу. Також доступні:
- Засоби реабілітації та протезування.
- Пріоритетне медичне обслуговування.
- За програмою "Доступні ліки" можна отримати медикаменти безкоштовно або з мінімальною доплатою.
Крім того, пенсіонери можуть отримати безплатну юридичну підтримку – консультації та допомогу у підготовці заяв чи скарг.
Раніше Новини.LIVE писали, що з початку року в Україні підвищили прожитковий мінімум, що вплинуло на мінімальні та максимальні пенсії. У березні відбулася індексація виплат, яка збільшила соціальні гарантії для частини людей похилого віку.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році в Україні змінилися правила доплат для деяких пенсіонерів. Йдеться про тих, хто не працює і живе у зоні гарантованого добровільного відселення. Тепер оформити щомісячну надбавку до пенсії стало легше.
