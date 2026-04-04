Безплатні послуги та знижки для українців 60+: що можна отримати за пенсійним у квітні

Пенсійне посвідчення не лише підтверджує поважний вік людини, а й гарантує право на низку пільг від держави. У квітні 2026 року пенсіонери можуть отримати деякі послуги зі значною знижкою або взагалі безплатно просто надавши цей документ.

Про те, які пільги можуть отримати українці похилого віку з пенсійним посвідченням у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як отримати пенсійне посвідчення в Україні

Щоб користуватись державними пільгами, українцям потрібно надати документ, який підтверджує таке право. Для людей похилого віку — це пенсійне посвідчення. В Пенсійному фонді України нагадують, що вони бувають двох видів:

Паперове – звичний документ з фото та даними. З 2014 року його можна бачити у мобільному додатку "Дія". Електронне – сучасний варіант, який повністю замінює паперове. Отримати його можна лише через додаток.

Щоб оформити будь-який вид посвідчення, потрібно подати заяву – у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал чи додаток "Пенсійний фонд".

Що дає пенсійне посвідчення в Україні

З пенсійним посвідченням українці можуть користуватись такими пільгами:

Транспорт

Пенсійне посвідчення дає право на безплатний проїзд у міському та приміському транспорті, зокрема в трамваях, автобусах, тролейбусах та приміських електропоїздах. В деяких містах для цього потрібен електронний квиток. Безплатний проїзд зазвичай не поширюється на метро та маршрутки, якщо місцева влада не встановила інші правила.

Безплатно або зі знижкою у міжміському транспорті (поїздами, автобусами та літаками) можуть їздити пенсіонери зі статусом учасника бойових дій. Люди похилого віку з інвалідністю, які мають власний автомобіль, можуть безплатно залишати авто на платних парковках.

Податкові пільги

Пенсіонери та люди з інвалідністю I-II групи не сплачують земельний податок на такі земельні ділянки:

Для дачі до 0,10 га. Під гаражі до 0,01 га. Для садівництва до 0,12 га. Особисте сільське господарство до 2 га. Житлове будівництво: 0,25 га у селі, 0,15 га у селищі, 0,10 га у місті.

Знижки на комуналку

Деякі категорії пенсіонерів отримують від 25% до повної компенсації на оплату ЖКП. Це стосується ветеранів, "дітей війни", родин загиблих військових, постраждалих від Чорнобиля та інших.

Якщо ваш середній дохід не більше 4 660 грн, можна оформити пільгу або субсидію. Колишні працівники освіти, медицини, закладів культури чи бібліотек у селі можуть отримати навіть 100% компенсацію.

Медицина та юридична допомога

Пенсіонери мають право на безплатну меддопомогу. Також доступні:

Засоби реабілітації та протезування. Пріоритетне медичне обслуговування. За програмою "Доступні ліки" можна отримати медикаменти безкоштовно або з мінімальною доплатою.

Крім того, пенсіонери можуть отримати безплатну юридичну підтримку – консультації та допомогу у підготовці заяв чи скарг.

