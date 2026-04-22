Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Податок на розкіш в Україні: хто сплачує та які ставки діють у 2026 році

Податок на розкіш в Україні: хто сплачує та які ставки діють у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 11:10
Податок на розкіш вимагає значних витрат: які ставки і хто повинен сплачувати
Податок на розкіш в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці повинні сплачувати нетипові податки у 2026 році. Йдеться про так званий "податок на розкіш", який поширюється на транспортні засоби (легкові автомобілі) та об’єкти нерухомого майна. Водночас не всі власники машин або квартир зобов’язанні витрачати кошти за законом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ставки податку на розкіш і коли його необхідно сплачувати.

Транспортний податок

Він затверджений статтею 267 Податкового кодексу України і поширюється на легкові автомобілі, які відповідають двом критеріям одночасно:

  • з випуску минуло не більше п’яти років (включно);
  • середньоринкова вартість становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (щонайменше 3 млн гривень у 2026 році).

Щоб було легше визначати, чи дійсно автомобіль підпадає під податок на розкіш, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства щороку публікує список моделей, які підлягають оподаткуванню.

Зокрема кошти повинні сплачувати власники BMW, Porsche, Tesla, Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus та ін. За кожен такий транспортний засіб у власності необхідно сплачувати 25 000 грн щороку.

Читайте також:

Податок на нерухоме майно

Йдеться про квартири і будинки, площа яких перевищує встановлений ліміт. Згідно зі статтею 266 ПКУ, податок на розкіш застосовують до об’єктів нерухомості з такою надлишковою площею:

  • для квартир — понад 60 кв.м;
  • для будинків — понад 120 кв.м;
  • для квартири та будинку — понад 180 кв.м.

Податок на розкіш стягується виключно з "надлишкових" квадратних метрів. Крім того, передбачається окремий щорічний фіксований платіж у розмірі 25 000 грн на нерухомість площею більше 300 або 500 кв.м. (для квартири та будинку відповідно).

Ставку затверджує місцева влада, проте розмір податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв.м. У 2026 році потрібно орієнтуватися за МЗП, встановлену на 1 січня 2025-го. Дізнатися ставку податку на нерухоме майно можна на сайті Державної податкової служби України в своєму регіоні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що потрібно знати про ФОП 1 групи спрощеної системи. Перебування на єдиному податку вимагає від українців дотримання конкретних обмежень, лімітів і заборон. Ми зібрали всі правила для ФОП 1 групи, дійсні станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть скористатися податковою знижкою у 2026 році. Держава повертає людям частину ПДФО в разі певних фінансових витрат. Наприклад, на навчання, внески до недержавних пенсійних фондів, усиновлення, будівництво житла тощо.

податки автомобіль Податки на нерухомість
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин

Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації