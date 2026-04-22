Податок на розкіш вимагає значних витрат: які ставки і хто повинен сплачувати

Деякі українці повинні сплачувати нетипові податки у 2026 році. Йдеться про так званий "податок на розкіш", який поширюється на транспортні засоби (легкові автомобілі) та об’єкти нерухомого майна. Водночас не всі власники машин або квартир зобов’язанні витрачати кошти за законом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ставки податку на розкіш і коли його необхідно сплачувати.

Транспортний податок

Він затверджений статтею 267 Податкового кодексу України і поширюється на легкові автомобілі, які відповідають двом критеріям одночасно:

з випуску минуло не більше п’яти років (включно);

середньоринкова вартість становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (щонайменше 3 млн гривень у 2026 році).

Щоб було легше визначати, чи дійсно автомобіль підпадає під податок на розкіш, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства щороку публікує список моделей, які підлягають оподаткуванню.

Зокрема кошти повинні сплачувати власники BMW, Porsche, Tesla, Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus та ін. За кожен такий транспортний засіб у власності необхідно сплачувати 25 000 грн щороку.

Податок на нерухоме майно

Йдеться про квартири і будинки, площа яких перевищує встановлений ліміт. Згідно зі статтею 266 ПКУ, податок на розкіш застосовують до об’єктів нерухомості з такою надлишковою площею:

для квартир — понад 60 кв.м;

для будинків — понад 120 кв.м;

для квартири та будинку — понад 180 кв.м.

Податок на розкіш стягується виключно з "надлишкових" квадратних метрів. Крім того, передбачається окремий щорічний фіксований платіж у розмірі 25 000 грн на нерухомість площею більше 300 або 500 кв.м. (для квартири та будинку відповідно).

Ставку затверджує місцева влада, проте розмір податку не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв.м. У 2026 році потрібно орієнтуватися за МЗП, встановлену на 1 січня 2025-го. Дізнатися ставку податку на нерухоме майно можна на сайті Державної податкової служби України в своєму регіоні.

