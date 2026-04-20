Спадщина в Україні: яку "частку майна" доведеться віддати державі у 2026 році

В Україні отримання майна у спадок чи як дарунок може підлягати оподаткуванню. Правила нарахування податків у таких випадках встановлює Податковий кодекс України. Ключову роль при цьому відіграє ступінь родинних зв’язків між тим, хто передає майно, і тим, хто його отримує.

Про те, скільки податків повинні заплатити українці, які отримали спадщину у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Хто може бути спадкоємцем в Україні

Спадщина — це процес, коли після смерті людини її майно, права та обов’язки переходять до інших. Це може відбуватися за заповітом або за законом. Успадкувати можуть як живі люди, так і діти, які були зачаті за життя померлого, але народилися пізніше. А якщо є заповіт — іноді спадкоємцями можуть бути навіть компанії.

Спадщина відкривається в день смерті людини або коли її офіційно визнають померлою. Зазвичай це відбувається за останнім місцем проживання спадкодавця. Якщо воно невідоме — тоді дивляться, де знаходиться нерухомість або основна частина майна.

Скільки податків сплачують спадкоємці в Україні у 2026 році

При оподаткуванні спадщини застосовується кілька ставок:

0% — якщо спадщину отримують найближчі родичі: батьки, чоловік або дружина, діти (у тому числі усиновлені), рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки. 5% ПДФО + 5% військового збору — для інших родичів-резидентів, які не входять до близького кола. 18% ПДФО + 5% військового збору — якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом України.

Є і винятки. Наприклад, нульова ставка діє незалежно від споріднення, якщо спадщину отримують люди з інвалідністю I групи, діти-сироти, діти без батьківського піклування або діти з інвалідністю.

Коли потрібно подавати декларацію та платити податки

Після отримання спадщини або подарунка потрібно подати декларацію про доходи — до 1 травня наступного року. А сам податок сплатити — до 1 серпня.

Наприклад, якщо ви отримали майно у 2025 році, то відзвітувати треба до 1 травня 2026-го, а заплатити податки — до 1 серпня того ж року.

Раніше Новини.LIVE писали, що за законом у спадкоємця є 6 місяців, щоб вирішити: приймати спадщину чи ні. Відмовитися потрібно без жодних умов. Передумати можна, але тільки в межах цих же 6 місяців. Також дозволено відмовитися від спадщини на користь іншої людини, але не будь-кого.

Також Новини.LIVE розповідали, що в спадщину входить усе, що належало померлому на момент смерті. Тобто разом із майном можуть перейти й борги — кредити, комуналка чи навіть аліменти. При цьому частково прийняти щось не вийде — або все разом, або нічого.