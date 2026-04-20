Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеПраздники1Украина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Налог на наследство в Украине: какие ставки применяют в 2026 году

Налог на наследство в Украине: какие ставки применяют в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 10:18
Наследство в Украине: какую "долю имущества" придется отдать государству в 2026 году
Деньги на документах. Фото: Новини.LIVE

В Украине получение имущества в наследство или в качестве подарка может подлежать налогообложению. Правила начисления налогов в таких случаях устанавливает Налоговый кодекс Украины. Ключевую роль при этом играет степень родственных связей между тем, кто передает имущество, и тем, кто его получает.

О том, сколько налогов должны заплатить украинцы, получившие наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Кто может быть наследником в Украине

Наследство — это процесс, когда после смерти человека его имущество, права и обязанности переходят к другим. Это может происходить по завещанию или по закону. Унаследовать могут как живые люди, так и дети, которые были зачаты при жизни умершего, но родились позже. А если есть завещание — иногда наследниками могут быть даже компании.

Наследство открывается в день смерти человека или когда его официально признают умершим. Обычно это происходит по последнему месту жительства наследодателя. Если оно неизвестно — тогда смотрят, где находится недвижимость или основная часть имущества.

Сколько налогов платят наследники в Украине в 2026 году

При налогообложении наследства применяется несколько ставок:

  1. 0% — если наследство получают ближайшие родственники: родители, муж или жена, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.
  2. 5% НДФЛ + 5% военного сбора — для других родственников-резидентов, которые не входят в близкий круг.
  3. 18% НДФЛ + 5% военного сбора — если наследник или наследодатель является нерезидентом Украины.

Есть и исключения. Например, нулевая ставка действует независимо от родства, если наследство получают люди с инвалидностью I группы, дети-сироты, дети без родительской опеки или дети с инвалидностью.

Когда нужно подавать декларацию и платить налоги

После получения наследства или подарка нужно подать декларацию о доходах — до 1 мая следующего года. А сам налог уплатить — до 1 августа.

Например, если вы получили имущество в 2025 году, то отчитаться надо до 1 мая 2026-го, а заплатить налоги — до 1 августа того же года.

Ранее Новини.LIVE писали, что по закону у наследника есть 6 месяцев, чтобы решить: принимать наследство или нет. Отказаться нужно без всяких условий. Передумать можно, но только в пределах этих же 6 месяцев. Также разрешено отказаться от наследства в пользу другого человека, но не любого.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в наследство входит все, что принадлежало умершему на момент смерти. То есть вместе с имуществом могут перейти и долги — кредиты, коммуналка или даже алименты. При этом частично принять что-то не получится — или все вместе, или ничего.

налоги наследство имущество
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации