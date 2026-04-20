Наследство в Украине: какую "долю имущества" придется отдать государству в 2026 году

В Украине получение имущества в наследство или в качестве подарка может подлежать налогообложению. Правила начисления налогов в таких случаях устанавливает Налоговый кодекс Украины. Ключевую роль при этом играет степень родственных связей между тем, кто передает имущество, и тем, кто его получает.

О том, сколько налогов должны заплатить украинцы, получившие наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Кто может быть наследником в Украине

Наследство — это процесс, когда после смерти человека его имущество, права и обязанности переходят к другим. Это может происходить по завещанию или по закону. Унаследовать могут как живые люди, так и дети, которые были зачаты при жизни умершего, но родились позже. А если есть завещание — иногда наследниками могут быть даже компании.

Наследство открывается в день смерти человека или когда его официально признают умершим. Обычно это происходит по последнему месту жительства наследодателя. Если оно неизвестно — тогда смотрят, где находится недвижимость или основная часть имущества.

Сколько налогов платят наследники в Украине в 2026 году

При налогообложении наследства применяется несколько ставок:

0% — если наследство получают ближайшие родственники: родители, муж или жена, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. 5% НДФЛ + 5% военного сбора — для других родственников-резидентов, которые не входят в близкий круг. 18% НДФЛ + 5% военного сбора — если наследник или наследодатель является нерезидентом Украины.

Есть и исключения. Например, нулевая ставка действует независимо от родства, если наследство получают люди с инвалидностью I группы, дети-сироты, дети без родительской опеки или дети с инвалидностью.

Когда нужно подавать декларацию и платить налоги

После получения наследства или подарка нужно подать декларацию о доходах — до 1 мая следующего года. А сам налог уплатить — до 1 августа.

Например, если вы получили имущество в 2025 году, то отчитаться надо до 1 мая 2026-го, а заплатить налоги — до 1 августа того же года.

Ранее Новини.LIVE писали, что по закону у наследника есть 6 месяцев, чтобы решить: принимать наследство или нет. Отказаться нужно без всяких условий. Передумать можно, но только в пределах этих же 6 месяцев. Также разрешено отказаться от наследства в пользу другого человека, но не любого.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в наследство входит все, что принадлежало умершему на момент смерти. То есть вместе с имуществом могут перейти и долги — кредиты, коммуналка или даже алименты. При этом частично принять что-то не получится — или все вместе, или ничего.