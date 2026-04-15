Можно ли "передать" свое наследство другому человеку: правила и ограничения в 2026 году

Человек составляет завещание. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане не обязаны принимать наследство. От имущества можно просто отказаться или даже передать его другому лицу. На то, чтобы принять решение, наследник имеет ограниченное время.

О том, можно ли отказаться от наследства в пользу другого человека и кто это может быть, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения статьи 1274 Гражданского кодекса Украины.

Кому можно "передать" наследство в Украине

По закону наследник (по завещанию или по закону) имеет шесть месяцев, чтобы решить - принимать наследство или отказаться от него. Этот срок начинается с момента открытия наследства или, в отдельных случаях, с даты официальной регистрации смерти.

При этом отказ от наследства должен быть без каких-либо условий или оговорок. Передумать тоже можно, но только в пределах тех же шести месяцев.

Закон позволяет отказаться от наследства в пользу другого человека, но не любого. Есть четкие правила:

если вы наследник по завещанию — можете передать право другому наследнику, который указан в завещании;

если в завещании есть так называемый подназначенный наследник — отказаться можно только в его пользу;

если наследство переходит по закону — можно отказаться в пользу любого другого наследника, независимо от очереди.

В то же время передать наследство нельзя людям, которых отстранили от наследования, или тем, кто просто имеет право на отдельную выгоду (но не является наследником).

Как отказаться от наследства в Украине

Чтобы отказаться от наследства, нужно лично обратиться к нотариусу и написать заявление. Через представителя это сделать нельзя. Подать заявление можно:

лично (подпись дополнительно заверять не нужно);

по почте или онлайн с электронной подписью — но тогда нотариус может попросить дополнительное подтверждение.

Для некоторых людей действуют дополнительные требования. Согласно статье 1273 Гражданского кодекса:

подростки 14-18 лет — только с согласия родителей, попечителя и органа опеки;

за детей или недееспособных лиц решение принимается только с разрешения органов опеки;

люди с ограниченной дееспособностью могут отказаться только с согласия попечителя и органа опеки.

Также закон позволяет отказаться не от всего наследства, а лишь от его части — например, той, что перешла от другого наследника.

Отказ от наследства можно оспорить через суд. Например, если человека заставили, обманули, запугали или он ошибся, принимая решение.

наследование — это когда имущество умершего человека переходит к другим лицам. Это может быть по завещанию или по закону. Но бывает, что некоторые люди теряют право на наследство.

в случаях, когда нет ни завещания, ни наследников, или они отказываются от наследства, тогда имущество не остается "ничейным". Наследство признают выморочным и передают в собственность местной общины.