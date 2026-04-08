Наследство в Украине: в каких случаях имущество переходит в собственность общины

Женщина держит свидетельство о праве на наследство.

После смерти человека в Украине его имущество, права и обязанности переходят к другим лицам — наследникам. Это может происходить либо по завещанию, либо по закону. Впрочем, иногда случаются ситуации, когда нет ни завещания, ни наследников или же они не хотят принимать наследство. В таких случаях имущество не остается без хозяина — его могут признать выморочным и передать в собственность территориальной общины.

О том, в каких случаях наследство человека переходит государству, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Сколько времени дают украинцам на принятие наследства

Наследство открывается в день смерти человека или в день, когда его официально признают умершим. С этого момента начинается отсчет сроков. У наследников есть 6 месяцев, чтобы решить — принимать наследство или отказаться от него. Для этого нужно подать соответствующее заявление.

Если право на наследование зависит от других наследников (например, они отказались или не приняли наследство), тогда может предоставляться дополнительный срок — еще 3 месяца. Если же остаток основного срока меньше, его продлевают до трех месяцев.

Если человек в определенный срок не подал заявление, считается, что он не принял наследство. Однако есть возможность исправить ситуацию:

с согласия других наследников, которые уже приняли наследство, можно подать заявление позже;

или обратиться в суд и получить дополнительный срок, если были уважительные причины пропуска.

Когда наследство признается выморочным

Не все наследственные дела завершаются тем, что кто-то оформляет имущество на себя. Если наследников нет или они отказались от наследства, суд может признать его выморочным. Согласно статье 1277 Гражданского кодекса Украины, обратиться в суд с соответствующим заявлением могут:

кредиторы умершего;

органы местного самоуправления;

владельцы или пользователи соседних земельных участков (если речь идет о сельскохозяйственной земле).

При этом местные власти обязаны подать такое заявление, если наследников нет или они не приняли наследство.

Заявление подают по месту нахождения недвижимого имущества или основной части движимого имущества. Если в составе наследства есть и недвижимость, и движимое имущество, все оно переходит в собственность одной и той же общины. До момента решения суда наследственное имущество должно быть под охраной.

Когда можно обращаться в суд

Подать заявление о признании наследства выморочным можно не сразу. Закон устанавливает четкий срок — только по истечении одного года со дня открытия наследства.

Если суд признает наследство выморочным, все имущество переходит в собственность территориальной общины — по месту его расположения.

Если имущество находится в разных местах, его могут передать нескольким общинам. В таком случае каждая из них отвечает по обязательствам умершего пропорционально стоимости полученного имущества. Вместе с имуществом община получает и обязанности. В частности, она должна удовлетворить требования кредиторов наследодателя.

Может ли наследник вернуть наследство, которое признали выморочным

Даже если наследство уже признали выморочным и передали общине, шанс его вернуть все же есть. Если наследник пропустил срок, но имущество еще не продали и оно сохранилось, он может требовать возврата в натуре. В другом случае, когда имущество уже реализовано, тогда можно рассчитывать на денежную компенсацию.

