Спадщина в Україні: в яких випадках майно переходить у власність громади

Після смерті людини в Україні її майно, права та обов’язки переходять до інших осіб — спадкоємців. Це може відбуватися або за заповітом, або за законом. Втім, інколи трапляються ситуації, коли немає ні заповіту, ні спадкоємців або ж вони не хочуть приймати спадщину. У таких випадках майно не залишається без господаря — його можуть визнати відумерлим і передати у власність територіальної громади.

Про те, в яких випадках спадщина людини переходить державі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Скільки часу дають українцям на прийняття спадщини

Спадщина відкривається в день смерті людини або в день, коли її офіційно визнають померлою. З цього моменту починається відлік строків. У спадкоємців є 6 місяців, щоб вирішити — приймати спадщину чи відмовитися від неї. Для цього потрібно подати відповідну заяву.

Якщо право на спадкування залежить від інших спадкоємців (наприклад, вони відмовилися або не прийняли спадщину), тоді може надаватися додатковий строк — ще 3 місяці. Якщо ж залишок основного строку менший, його подовжують до трьох місяців.

Якщо людина у визначений термін не подала заяву, вважається, що вона не прийняла спадщину. Однак є можливість виправити ситуацію:

за згодою інших спадкоємців, які вже прийняли спадщину, можна подати заяву пізніше;

або звернутися до суду й отримати додатковий строк, якщо були поважні причини пропуску.

Коли спадщина визнається відумерлою

Не всі спадкові справи завершуються тим, що хтось оформлює майно на себе. Якщо спадкоємців немає або вони відмовилися від спадщини, суд може визнати її відумерлою. Згідно зі статтею 1277 Цивільного кодексу України, звернутися до суду із відповідною заявою можуть:

кредитори померлого;

органи місцевого самоврядування;

власники або користувачі сусідніх земельних ділянок (якщо йдеться про сільськогосподарську землю).

При цьому місцева влада зобов’язана подати таку заяву, якщо спадкоємців немає або вони не прийняли спадщину.

Заяву подають за місцем знаходження нерухомого майна або основної частини рухомого майна. Якщо у складі спадщини є і нерухомість, і рухоме майно, усе воно переходить у власність однієї й тієї ж громади. До моменту рішення суду спадкове майно має бути під охороною.

Коли можна звертатися до суду

Подати заяву про визнання спадщини відумерлою можна не одразу. Закон встановлює чіткий строк — лише після спливу одного року з дня відкриття спадщини.

Якщо суд визнає спадщину відумерлою, усе майно переходить у власність територіальної громади — за місцем його розташування.

Якщо майно знаходиться в різних місцях, його можуть передати кільком громадам. У такому випадку кожна з них відповідає за зобов’язання померлого пропорційно вартості отриманого майна. Разом із майном громада отримує й обов’язки. Зокрема, вона повинна задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця.

Чи може спадкоємець повернути спадщину, яку визнали відумерлою

Навіть якщо спадщину вже визнали відумерлою і передали громаді, шанс її повернути все ж є. Якщо спадкоємець пропустив строк, але майно ще не продали й воно збереглося, він може вимагати повернення в натурі. У іншому випадку, коли майно вже реалізоване, тоді можна розраховувати на грошову компенсацію.

