Гроші замість спадщини: чому не варто відмовлятись від майна за компенсацію

Компенсація замість спадщини.

Іноді ідея поділити спадщину по-людськи, без паперів і юристів може звучати привабливо та вигідно. Здається, що між рідними людьми формальності зайві, але саме такі рішення можуть обернутися проблемами.

Про те, які наслідки може мати відмова від спадщини за домовленістю з родичем, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юристів YouTube-каналу "Наказ".

Чому варто добре подумати перед відмовою від спадщини в Україні

Інколи люди домовляються між собою, хто що отримує. Наприклад, один оформлює все майно на себе, а іншому обіцяє компенсацію грошима. Щоб це реалізувати, хтось зі спадкоємців офіційно відмовляється від своєї частки у нотаріуса.

На цьому етапі здається, що все під контролем — домовленість в силі. Але далі може піти не за планом. Той, хто отримав майно, з різних причин починає відкладати виплату грошей. І дуже часто це "пізніше" затягується назавжди.

Коли людина розуміє, що її просто "годують обіцянками", вона намагається повернути все назад — відкликати відмову від спадщини. Однак, згідно зі статтею 1273 Цивільного кодексу України, зробити це можна тільки в межах строку, який дається на прийняття або відмову від спадщини (зазвичай це 6 місяців). Якщо цей час минув — майже нічого вже не зробиш.

Багато хто втрачає цей строк, бо спочатку чекає оформлення документів, потім — виконання обіцянок, потім ще трохи сподівається, що все якось вирішиться. А коли стає очевидно, що ні — вже пізно.

Чи можна оскаржити свою відмову від спадщини через суд

Юристи пояснюють, що тут не все так просто. Суд, швидше за все, буде дивитися на речі формально. Якщо відмова була добровільною, без примусу — значить, вона дійсна. А усні домовленості про гроші юридично нічого не важать, якщо вони не зафіксовані в документах.

І тут є ще один важливий момент, який багато хто упускає: за законом не можна відмовитися від спадщини з умовами. Тобто не існує варіанту "я відмовляюсь, якщо мені заплатять". Нотаріус просто не оформить таку відмову. Фактично є тільки два варіанти:

Або людина приймає спадщину. Або людина від неї відмовляється.

Саме тут люди часто роблять помилку — замість того, щоб оформити все юридично, покладаються на усні домовленості. А вони, по суті, нікого не захищають.

Як безпечно поділити спадщину в Україні

Щоб убезпечити всі зацікавлені сторони, замість відмови від спадщини варто розглянути такі варіанти:

якщо мова про нерухомість — продати її й поділити гроші;

обом спадкоємцям спочатку прийняти спадщину та оформити свої частки, а вже потім офіційно вирішити питання — через договір купівлі-продажу, компенсації тощо.

Що робити тим, хто вже відмовився від спадщини

Якщо відмова вже написана — важливо не тягнути. Поки не пройшов строк, її можна відкликати через нотаріуса. Кожен день тут має значення.

Якщо ж строк уже минув, ситуація ускладнюється. Іноді можна пробувати через суд довести, що людину ввели в оману або на неї тиснули, але це складно і гарантій успіху тут ніхто не дасть.

Тож головний висновок дуже простий: відмова від спадщини — це безумовне рішення. А будь-які усні домовленості між родичами — це ризик, який майже завжди лягає на того, хто відмовляється.

