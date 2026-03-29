Спадщина в Україні: 4 підстави для визнання заповіту недійсним у 2026 році

Людина складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Заповіт — це один із найважливіших юридичних документів у питаннях спадщини. Саме в ньому людина може визначити, кому і що дістанеться після її смерті. Однак інколи цей документ можуть визнати недійсним — тобто таким, що не має юридичної сили.

Про те, в яких випадках суд може визнати заповіт недійсним та як цього уникнути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію АБ "НАУМЕНКО та ПАРТНЕРИ".

Чи можна взагалі скасувати заповіт в Україні

Закон прямо передбачає таку можливість. Але просто так це зробити не вийде — потрібні чіткі підстави. Серед них: помилки в оформленні, відсутність вільного волевиявлення людини, підробка або інші серйозні обставини.

Найчастіше оскаржують заповіт спадкоємці за законом — ті, хто претендував би на майно, якби такого документа не було. Вони можуть вважати, що їхні права порушені, або що сам заповіт складений із порушеннями.

4 підстави для визнання заповіту недійсним

Оскарження заповіту може відбуватися як через суд, так і в окремих випадках за участю нотаріуса — усе залежить від конкретної ситуації. Основні причини, через які документ можуть визнати недійсним такі:

Тиск або обман

Якщо буде доведено, що людину змусили скласти заповіт, ввели в оману або скористалися її довірою, такий документ теж можуть скасувати.

Порушення вимог до оформлення

Заповіт обов’язково має бути складений письмово, підписаний особою та посвідчений належним чином. Якщо ці правила не дотримані, документ можуть визнати недійсним. Також важливо, щоб текст був чітким і не допускав подвійного трактування.

Недієздатність людини

Якщо на момент складання заповіту людина не розуміла, що робить, або не могла керувати своїми діями, документ можуть оскаржити. Це може стосуватися, наприклад, психічних розладів або навіть сильного алкогольного чи іншого сп’яніння.

Порушення прав обов’язкових спадкоємців

Є категорії людей, які мають гарантовану частку у спадщині незалежно від змісту заповіту (наприклад, неповнолітні діти або непрацездатні родичі). Якщо їхні права ігнорують, це може стати підставою для оскарження.

Як уникнути проблем із заповітом

Щоб зменшити ризик того, що документ потім оскаржать, варто дотримуватися кількох простих порад:

перед складанням проконсультуватися з юристом;

чітко і однозначно викладати свою волю, щоб не було різних трактувань у майбутньому;

оформлювати заповіт відповідно до всіх вимог закону, обов’язково з нотаріальним посвідченням.

Це важливо, адже, якщо заповіт визнають недійсним, у такому випадку документ втрачає юридичну силу. Тоді спадщину розподіляють або за законом (між родичами у визначеній черговості), або за іншим заповітом, якщо він існує.

Часті запитання

Як скласти заповіт в Україні?

Заповіт людина складає письмово. У ньому вказують, де і коли він складений, дату та місце народження заповідача і ставлять власний підпис. Потім документ треба посвідчити у нотаріуса або іншого уповноваженого. Для цього знадобиться паспорт і ідентифікаційний номер. Там же вказують дані того, хто має успадкувати майно.

Заповіт роблять у двох примірниках: один залишається у заповідача, другий — у держави. Того ж дня його відправляють у державний нотаріальний архів за місцем проживання.

Які бувають заповіти в Україні?

Спадкування — це процес коли після смерті людини її майно переходить іншим особам. Це може відбуватися за законом або за заповітом.

Складати заповіт може тільки людина повністю дієздатна, і тільки особисто — через представника це зробити не можна. В Україні існують: заповіт з умовою, заповіт подружжя та секретний заповіт.