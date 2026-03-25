Прийняття або відмова від спадщини в Україні: актуальні правила та строки

Прийняття або відмова від спадщини в Україні: актуальні правила та строки

Дата публікації: 25 березня 2026 08:20
Дівчина підписує документ. Фото: Новини.LIVE

В Україні спадщина — це право, а не обов’язок, тому кожен сам вирішує, приймати чи відмовитись від неї. Однак на ухвалення рішення українці мають чіткі строки. Якщо вчасно не подати заяву про прийняття спадщини, майно можна втратити. 

Про те, скільки часу мають українці на прийняття або відмову від спадщини та як це зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Читайте також:

Скільки часу дають на прийняття спадщини в Україні 

Зазвичай, щоб подати заяву, у спадкоємців є 6 місяців із дня смерті людини або визнання її померлою (статті 1220 Цивільного кодексу України). Саме з цього моменту відкривається спадщина.

Якщо ж спадкоємці першої черги не скористались своїм правом або відмовились, тоді можливість переходить до інших. У такому випадку їм дають ще 3 місяці з моменту відмови або неприйняття спадщини попередніми спадкоємцями.

Як отримати або відмовитися від спадщини у 2026 році

Щоб оформити спадщину або відмовитися від неї, потрібно звернутися до нотаріуса:

  • за останнім місцем проживання померлого;
  • або до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території, якщо це була зона бойових дій чи окупації.

Подати заяву можна як державному, так і приватному нотаріусу.

Кому не можна просто так відмовитись від спадку в Україні

Просто так відмовитися від спадщини деякі українці не можуть. Це: 

  • підлітки 14–18 років — можуть це зробити тільки за згодою батьків і органу опіки;
  • люди з обмеженою дієздатністю можуть відмовитися лише за згодою піклувальника й органу опіки;
  • батьки чи опікуни повинні отримати дозвіл органу опіки, якщо йдеться про спадщину дитини або недієздатної людини.

Відмовитися від спадщини можна без умов і остаточно. Але змінити рішення ще можна, якщо встигнути у ті ж строки, що відведені на прийняття спадщини.

Що змінилося під час воєнного стану

Під час воєнного стану діє окреме правило: якщо смерть зареєстрували із запізненням (більше ніж через місяць), то відлік строків починається з дати офіційної реєстрації. Це правило працює зараз та ще два роки після завершення воєнного стану.

Раніше ми писали, що коли пенсіонер не встиг забрати свої гроші за життя — вони не пропадають. Їх можуть отримати спадкоємці. Це підтвердив суд у Львові.

Також ми розповідали, що спадщину в Україні передають або за заповітом, або за законом. Якщо документа немає, майно ділять між родичами за встановленою черговістю. Але інколи спадщину можна отримати й поза цією чергою.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
