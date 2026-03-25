Принятие или отказ от наследства в Украине: актуальные правила и сроки

В Украине наследство — это право, а не обязанность, поэтому каждый сам решает, принимать или отказаться от него. Однако на принятие решения украинцы имеют четкие сроки. Если вовремя не подать заявление о принятии наследства, имущество можно потерять.

О том, сколько времени имеют украинцы на принятие или отказ от наследства и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Сколько времени дают на принятие наследства в Украине

Обычно, чтобы подать заявление, у наследников есть 6 месяцев со дня смерти человека или признания его умершим (статьи 1220 Гражданского кодекса Украины). Именно с этого момента открывается наследство.

Если же наследники первой очереди не воспользовались своим правом или отказались, тогда возможность переходит к другим. В таком случае им дают еще 3 месяца с момента отказа или непринятия наследства предыдущими наследниками.

Как получить или отказаться от наследства в 2026 году

Чтобы оформить наследство или отказаться от него, нужно обратиться к нотариусу:

по последнему месту жительства умершего;

или к любому нотариусу на подконтрольной территории, если это была зона боевых действий или оккупации.

Подать заявление можно как государственному, так и частному нотариусу.

Кому нельзя просто так отказаться от наследства в Украине

Просто так отказаться от наследства некоторые украинцы не могут. Это:

подростки 14-18 лет — могут это сделать только с согласия родителей и органа опеки;

люди с ограниченной дееспособностью могут отказаться только с согласия попечителя и органа опеки;

родители или опекуны должны получить разрешение органа опеки, если речь идет о наследстве ребенка или недееспособного человека.

Отказаться от наследства можно без условий и окончательно. Но изменить решение еще можно, если успеть в те же сроки, отведенные на принятие наследства.

Что изменилось во время военного положения

Во время военного положения действует отдельное правило: если смерть зарегистрировали с опозданием (более чем через месяц), то отсчет сроков начинается с даты официальной регистрации. Это правило работает сейчас и еще два года после завершения военного положения.

Ранее мы писали, что когда пенсионер не успел забрать свои деньги при жизни — они не пропадают. Их могут получить наследники. Это подтвердил суд во Львове.

Также мы рассказывали, что наследство в Украине передают либо по завещанию, либо по закону. Если документа нет, имущество делят между родственниками по установленной очередности. Но иногда наследство можно получить и вне этой очереди.