Наследство в Украине: 4 основания для признания завещания недействительным

Человек составляет завещание.

Завещание — это один из важнейших юридических документов в вопросах наследства. Именно в нем человек может определить, кому и что достанется после его смерти. Однако иногда этот документ могут признать недействительным — то есть не имеющим юридической силы.

О том, в каких случаях суд может признать завещание недействительным и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию АБ "НАУМЕНКО и ПАРТНЕРЫ".

Можно ли вообще отменить завещание в Украине

Закон прямо предусматривает такую возможность. Но просто так это сделать не получится — нужны четкие основания. Среди них: ошибки в оформлении, отсутствие свободного волеизъявления человека, подделка или другие серьезные обстоятельства.

Чаще всего оспаривают завещание наследники по закону — те, кто претендовал бы на имущество, если бы такого документа не было. Они могут считать, что их права нарушены, или что само завещание составлено с нарушениями.

4 основания для признания завещания недействительным

Оспаривание завещания может происходить как через суд, так и в отдельных случаях с участием нотариуса — все зависит от конкретной ситуации. Основные причины, по которым документ могут признать недействительным следующие:

Давление или обман

Если будет доказано, что человека заставили составить завещание, ввели в заблуждение или воспользовались его доверием, такой документ тоже могут отменить.

Нарушение требований к оформлению

Завещание обязательно должно быть составлено письменно, подписано лицом и заверено надлежащим образом. Если эти правила не соблюдены, документ могут признать недействительным. Также важно, чтобы текст был четким и не допускал двойной трактовки.

Недееспособность человека

Если на момент составления завещания человек не понимал, что делает, или не мог руководить своими действиями, документ могут оспорить. Это может касаться, например, психических расстройств или даже сильного алкогольного или иного опьянения.

Нарушение прав обязательных наследников

Есть категории людей, которые имеют гарантированную долю в наследстве независимо от содержания завещания (например, несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родственники). Если их права игнорируют, это может стать основанием для обжалования.

Как избежать проблем с завещанием

Чтобы уменьшить риск того, что документ потом обжалуют, стоит придерживаться нескольких простых советов:

перед составлением проконсультироваться с юристом;

четко и однозначно излагать свою волю, чтобы не было разных трактовок в будущем;

оформлять завещание в соответствии со всеми требованиями закона, обязательно с нотариальным удостоверением.

Это важно, ведь, если завещание признают недействительным, в таком случае документ теряет юридическую силу. Тогда наследство распределяют или по закону (между родственниками в определенной очередности), или по другому завещанию, если оно существует.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине наследство никто не заставляет принимать — это личный выбор каждого. Но на размышления дают ограниченное время. Поэтому, если не подать заявление вовремя, можно просто потерять имущество.

Также Новини.LIVE рассказывали, что оформление наследства — процесс непростой. После завершения всех юридических процедур, человек получает от нотариуса свидетельство о праве на имущество. Но даже после этого, его могут попытаться оспорить.

Частые вопросы

Как составить завещание в Украине?

Завещание человек составляет письменно. В нем указывают, где и когда оно составлено, дату и место рождения завещателя и ставят собственную подпись. Затем документ надо удостоверить у нотариуса или другого уполномоченного. Для этого понадобится паспорт и идентификационный номер. Там же указывают данные того, кто должен унаследовать имущество.

Завещание делают в двух экземплярах: один остается у завещателя, второй — у государства. В тот же день его отправляют в государственный нотариальный архив по месту жительства.

Какие бывают завещания в Украине?

Наследование — это процесс, когда после смерти человека его имущество переходит другим лицам. Это может происходить по закону или по завещанию.

Составлять завещание может только человек полностью дееспособный, и только лично — через представителя это сделать нельзя. В Украине существуют: завещание с условием, завещание супругов и секретное завещание.