Главная Экономика Как обжаловать свидетельство на наследство: сроки и стоимость в 2026 году

Как обжаловать свидетельство на наследство: сроки и стоимость в 2026 году

Дата публикации 27 марта 2026 07:25
Как обжаловать свидетельство на наследство: сроки и стоимость в 2026 году
Девушка держит в руках свидетельство на наследство. Фото: Новини.LIVE

Получение наследства — это тяжелое и эмоциональное дело. Во время этого процесса наваливаются и семейные нюансы, и куча документов, и юридические тонкости. Конечный этап — когда человек получает свидетельство о праве на наследство от государственного или частного нотариуса. Однако даже после этого, у некоторых людей возникает вопрос: можно ли оспорить свидетельство.

О том, сколько времени дают украинцам на обжалование свидетельства на наследство и сколько это стоит в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию АБ "НАУМЕНКО и ПАРТНЕРЫ".

Можно ли обжаловать свидетельство на наследство и сколько времени на это дают в Украине

Ответ на этот вопрос — да, свидетельство о праве собственности на наследство обжаловать можно. Закон предусматривает два варианта:

  1. Через суд.
  2. Через нотариуса.

Главное — соблюдать правила, сроки и иметь реальные основания. Обычно на это есть три года от того момента, когда человек узнал (или мог узнать) о нарушении своих прав.

Это значит, что если наследник не знал о свидетельстве, отсчет начинается не с даты его оформления, а с момента получения информации. Однако и здесь есть свои нюансы:

Читайте также:
  1. Если речь о подделке или мошенничестве — отсчет с момента обнаружения.
  2. Если свидетельство оспаривается через суд, срок может начинаться с даты подтверждения наличия свидетельства.
  3. Если наследник долго был за границей или не мог обратиться по другим уважительным причинам, суд может восстановить срок.

Пропуск срока не всегда означает отказ — суд оценивает весомость причин и может восстановить срок.

Сколько стоит обжаловать ведомство на наследство в Украине

Цена зависит от сложности дела, количества участников и объема доказательств. Ориентировочные цифры таковы:

  • консультация — от 1 000 грн;
  • подготовка иска — от 5 000 грн;
  • полное сопровождение дела — от 8 000 грн.

Иногда встречаются предложения "недорого обжаловать", но на юристах лучше не экономить. Можно сэкономить, например, воспользовавшись консультацией или обратившись к менее опытному адвокату, но полностью полагаться на "дешевые варианты" рискованно.

Юристы отмечают, что обжалование свидетельства — процесс не простой, но при правильном подходе и поддержке профессионала можно защитить свои права и добиться справедливости.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что завещание — это когда человек заранее решает, кому перейдет его имущество после смерти. В нем можно даже указать запасного наследника — на случай, если основной не сможет или не захочет принять наследство.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине наследство — это право, а не обязанность, поэтому каждый решает сам, принимать его или нет. Но решение надо принять вовремя. Ведь, если не подать заявление о принятии наследства в установленный срок, можно его потерять.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
