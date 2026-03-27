Як оскаржити свідоцтво на спадщину: строки та вартість у 2026 році

Дівчина тримає в руках свідоцтво на спадщину. Фото: Новини.LIVE

Отримання спадщини — це важка та емоційна справа. Під час цього процесу навалюються і сімейні нюанси, і купа документів, і юридичні тонкощі. Кінцевий етап — коли людина отримує свідоцтво про право на спадщину від державного чи приватного нотаріуса. Однак навіть після цього, у декого виникає питання: чи можна оскаржити свідоцтво.

Про те, скільки часу дають українцям на оскарження свідоцтва на спадщину та скільки це коштує у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію АБ "НАУМЕНКО та ПАРТНЕРИ".

Чи можна оскаржити свідоцтво на спадщину та скільки часу на це дають в Україні

Відповідь на це питання — так, свідоцтво про право власності на спадщину оскаржити можна. Закон передбачає два варіанти:

Через суд. Через нотаріуса.

Головне — дотримуватися правил, термінів і мати реальні підстави. Зазвичай на це є три роки від того моменту, коли людина дізналася (або могла дізнатися) про порушення своїх прав.

Це означає, що якщо спадкоємець не знав про свідоцтво, відлік починається не з дати його оформлення, а з моменту отримання інформації. Однак і тут є свої нюанси:

Якщо мова про підробку чи шахрайство — відлік з моменту виявлення. Якщо свідоцтво оскаржується через суд, термін може починатись від дати підтвердження наявності свідоцтва. Якщо спадкоємець довго був за кордоном або не міг звернутися з інших поважних причин, суд може відновити строк.

Пропуск терміну не завжди означає відмову — суд оцінює вагомість причин і може поновити строк.

Скільки коштує оскаржити відомство на спадщину в Україні

Ціна залежить від складності справи, кількості учасників та обсягу доказів. Орієнтовні цифри такі:

консультація — від 1 000 грн;

підготовка позову — від 5 000 грн;

повний супровід справи — від 8 000 грн.

Іноді зустрічаються пропозиції "недорого оскаржити", але на юристах краще не економити. Можна заощадити, наприклад, скориставшись консультацією або звернувшись до менш досвідченого адвоката, але повністю покладатися на "дешеві варіанти" ризиковано.

Юристи зазначають, що оскарження свідоцтва — процес не простий, але при правильному підході та підтримці професіонала можна захистити свої права і добитися справедливості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що заповіт — це коли людина заздалегідь вирішує, кому перейде її майно після смерті. У ньому можна навіть вказати запасного спадкоємця — на випадок, якщо основний не зможе чи не захоче прийняти спадщину.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні спадщина — це право, а не обов’язок, тому кожен вирішує сам, приймати її чи ні. Але рішення треба прийняти вчасно. Адже, якщо не подати заяву про прийняття спадщини у встановлений строк, можна її втратити.