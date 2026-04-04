Деньги вместо наследства: почему не стоит отказываться от имущества за компенсацию

Иногда идея поделить наследство по-человечески, без бумаг и юристов может звучать привлекательно и выгодно. Кажется, что между родными людьми формальности лишние, но именно такие решения могут обернуться проблемами.

О том, какие последствия может иметь отказ от наследства по договоренности с родственником, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юристов YouTube-канала "Наказ".

Почему стоит хорошо подумать перед отказом от наследства в Украине

Иногда люди договариваются между собой, кто что получает. Например, один оформляет все имущество на себя, а другому обещает компенсацию деньгами. Чтобы это реализовать, кто-то из наследников официально отказывается от своей доли у нотариуса.

На этом этапе кажется, что все под контролем — договоренность в силе. Но дальше может пойти не по плану. Тот, кто получил имущество, по разным причинам начинает откладывать выплату денег. И очень часто это "позже" затягивается навсегда.

Когда человек понимает, что его просто "кормят обещаниями", он пытается вернуть все обратно — отозвать отказ от наследства. Однако, согласно статье 1273 Гражданского кодекса Украины, сделать это можно только в пределах срока, который дается на принятие или отказ от наследства (обычно это 6 месяцев). Если это время прошло — почти ничего уже не сделаешь.

Читайте также:

Многие теряют этот срок, потому что сначала ждут оформления документов, потом — выполнения обещаний, потом еще немного надеются, что все как-то решится. А когда становится очевидно, что нет — уже поздно.

Можно ли обжаловать свой отказ от наследства через суд

Юристы объясняют, что здесь не все так просто. Суд, скорее всего, будет смотреть на вещи формально. Если отказ был добровольным, без принуждения — значит, он действителен. А устные договоренности о деньгах юридически ничего не значат, если они не зафиксированы в документах.

И здесь есть еще один важный момент, который многие упускают: по закону нельзя отказаться от наследства с условиями. То есть не существует варианта "я отказываюсь, если мне заплатят". Нотариус просто не оформит такой отказ. Фактически есть только два варианта:

Либо человек принимает наследство. Либо человек от него отказывается.

Именно здесь люди часто делают ошибку — вместо того, чтобы оформить все юридически, полагаются на устные договоренности. А они, по сути, никого не защищают.

Как безопасно поделить наследство в Украине

Чтобы обезопасить все заинтересованные стороны, вместо отказа от наследства стоит рассмотреть такие варианты:

если речь о недвижимости — продать ее и поделить деньги;

обоим наследникам сначала принять наследство и оформить свои доли, а уже потом официально решить вопрос — через договор купли-продажи, компенсации и т.д.

Что делать тем, кто уже отказался от наследства

Если отказ уже написан — важно не тянуть. Пока не прошел срок, его можно отозвать через нотариуса. Каждый день здесь имеет значение.

Если же срок уже прошел, ситуация усложняется. Иногда можно пробовать через суд доказать, что человека ввели в заблуждение или на него давили, но это сложно и гарантий успеха здесь никто не даст.

Так что главный вывод очень простой: отказ от наследства — это безусловное решение. А любые устные договоренности между родственниками — это риск, который почти всегда ложится на того, кто отказывается.

Ранее Новини.LIVE писали, что завещание — это очень важный документ о наследстве. В нем человек решает, кому что достанется после его смерти. Но бывает, что такой документ признают недействительным — то есть он больше не имеет силы.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время войны вопрос оформления наследства стал актуальным для многих украинцев. Особенно трудно, когда речь идет об оккупированных территориях. Тогда родственники часто теряются и не знают, как правильно оформить документы, чтобы не потерять свое имущество.