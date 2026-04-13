Наследство в Украине: по каким 5 причинам можно потерять право на имущество в 2026 году

Наследование — это процесс передачи имущества от умершего к тем, кто его получает. Это может происходить через завещание или в соответствии с законом. Однако некоторые граждане могут потерять право на наследство.

О том, почему человека могут лишить права на наследство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто может быть наследником в Украине

Наследниками могут быть как живые люди на момент открытия наследства, так и те, кто был зачат при жизни наследодателя и рожден после его смерти. Также юридические лица могут быть наследниками, если это прописано в завещании.

Наследство открывается с момента смерти человека или его официального объявления умершим. Обычно это делается по месту последнего проживания наследодателя. Если оно неизвестно, наследство открывается по месту нахождения недвижимости, а если ее нет — там, где хранятся основные движимые активы.

Кого могут отстранить от права на наследование в Украине в 2026 году

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, право на наследство теряют следующие граждане:

Те, кто нанесли вред умершему: если кто-то намеренно убил наследодателя или пытался это сделать, он не может претендовать на наследство. Также, если кто-то намеренно препятствовал составить или изменить завещание, чтобы получить большую долю наследства, имущество он не получит. Родители, лишенные родительских прав: если родители лишены родительских прав в отношении ребенка, и эти права не были восстановлены до открытия наследства, они не получат наследство. Те, кто уклонялся от содержания: люди, которые не выполняли свои обязанности по содержанию наследодателя (например, родители или дети), если это было подтверждено судом, не имеют права на наследство. Лица в недействительном браке: если брак между супругами был признан недействительным, то лицо, чей брак отменили судом, не будет иметь права на наследство. Однако, если брак был признан недействительным после смерти одного из супругов, другая сторона может претендовать на часть наследства, если она не знала о проблемах с регистрацией брака. Те, кто уклонялся от помощи: люди, которые уклонялись от помощи наследодателю, если он из-за болезни, старости или увечья был беспомощен, также лишаются права на наследство.

Что входит в состав наследства

В наследство входят все права и обязанности, которые принадлежали умершему на момент его смерти, если эти права не прекратились. Это могут быть имущественные права, финансовые ресурсы и другие активы.

Однако не являются наследством личные неимущественные права, права на участие в компаниях или членство в организациях, компенсации за повреждение здоровья, а также права на алименты, пенсию или другие социальные выплаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие думают, что имущество, купленное до брака, принадлежит только тому, кто его приобрел, и никто другой на него не имеет права. В случае развода это так. Однако, если речь идет о наследовании, правила меняются.

Также Новини.LIVE рассказывали, что наследование в Украине происходит по завещанию или по закону. Но бывают ситуации, когда человек не оставил завещание и не имеет родственников, или они отказываются от наследства. Тогда имущество может быть передано территориальной общине.