Спадщина в Україні: через які 5 причин можна втратити право на майно у 2026 році

Спадкування — це процес передачі майна від померлого до тих, хто його отримує. Це може відбуватися через заповіт або відповідно до закону. Однак деякі громадяни можуть втратити право на спадщину.

Про те, чому людину можуть позбавити права на спадщину у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може бути спадкоємцем в Україні

Спадкоємцями можуть бути як живі люди на момент відкриття спадщини, так і ті, хто був зачатий під час життя спадкодавця та народжений після його смерті. Також юридичні особи можуть бути спадкоємцями, якщо це прописано в заповіті.

Спадщина відкривається з моменту смерті людини або її офіційного оголошення померлою. Зазвичай це робиться за місцем останнього проживання спадкодавця. Якщо воно невідоме, спадщина відкривається за місцем знаходження нерухомості, а якщо її немає — там, де зберігаються основні рухомі активи.

Кого можуть усунути від права на спадкування в Україні у 2026 році

Згідно з зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, право на спадщину втрачають такі громадяни:

Ті, хто завдали шкоди померлому: якщо хтось навмисно вбив спадкодавця або намагався це зробити, він не може претендувати на спадщину. Також, якщо хтось навмисно перешкоджав скласти або змінити заповіт, щоб отримати більшу частку спадщини, майно він не отримає. Батьки, позбавлені батьківських прав: якщо батьки позбавлені батьківських прав щодо дитини, і ці права не були поновлені до відкриття спадщини, вони не отримають спадщину. Ті, хто ухилявся від утримання: люди, які не виконували свої обов'язки щодо утримання спадкодавця (наприклад, батьки чи діти), якщо це було підтверджено судом, не мають права на спадщину. Особи в недійсному шлюбі: якщо шлюб між подружжям був визнаний недійсним, то та особа, чий шлюб скасували судом, не матиме права на спадщину. Проте, якщо шлюб було визнано недійсним після смерті одного з подружжя, інша сторона може претендувати на частину спадщини, якщо вона не знала про проблеми із реєстрацією шлюбу. Ті, хто ухилявся від допомоги: люди, які ухилялися від допомоги спадкодавцеві, якщо він через хворобу, старість чи каліцтво був безпорадний, також позбавляються права на спадщину.

Що входить до складу спадщини

До спадщини входять усі права та обов'язки, які належали померлому на момент його смерті, якщо ці права не припинилися. Це можуть бути майнові права, фінансові ресурси та інші активи.

Однак не є спадщиною особисті немайнові права, права на участь у компаніях або членство в організаціях, компенсації за ушкодження здоров'я, а також права на аліменти, пенсію чи інші соціальні виплати.

