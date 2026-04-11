Спадщина в Україні: чи може свекруха виселити невістку з квартири, яку її син купив до шлюбу

Дівчина тримає в руці свідоцтво про право на спадщину. Фото: Новини.LIVE

Багато хто впевнений, що майно куплене до шлюбу, залишається у власності тільки за тією людиною, яка його придбала. А тому ні чоловік, ні дружина — не можуть на нього претендувати. Частково це правда. Але тільки коли йдеться про розлучення.

Про те, чи може свекруха виселити невістку з квартири, яку її померлий син купив до одруження, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як відрізняються правила поділу майна при розлученні та спадкуванні

Згідно з 57 статтею Сімейного кодексу України, коли подружжя розлучається, дійсно враховується, коли саме було придбане майно. Якщо до шлюбу — воно не ділиться і залишається особистою власністю одного з подружжя.

Але у випадку смерті ця логіка вже не працює. Коли людина помирає, починають діяти правила спадкування. Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, тут ключове значення має не те, коли було придбане майно, а те, чи належало воно людині на момент смерті.

"До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті", — зазначається у законі.

Читайте також:

Тобто усе майно, яке було у власності людини, входить до складу спадщини. Це означає, що принцип змінюється. Все, що було у власності чоловіка — буде поділене між спадкоємцями.

Хто успадкує квартиру куплену до шлюбу

Якщо людина не залишила заповіту, майно розподіляється за законом в порядку визначеної черговості. Серед перших претендентів:

діти

батьки померлого;

чоловік або дружина.

Усі вони мають однакові права та отримують рівні частки. При цьому не враховується, скільки тривав шлюб, хто з ким був ближчий та інші відносини у сім'ї. Усі спадкоємці однієї черги — рівні. Саме тому навіть майно, придбане задовго до шлюбу, після смерті може бути поділене між кількома людьми.

Як уникнути суперечок між родичами

Самому вирішити, кому дістанеться майно можна склавши заповіт. Це надійний та найпростіший спосіб. У документі можна чітко прописати, хто саме і що отримає. Є окремі винятки — наприклад, право на обов’язкову частку для деяких осіб. Але в цілому заповіт дозволяє максимально контролювати ситуацію.

Ще один варіант — подарувати майно ще за життя. У такому випадку воно не буде входити до складу спадщини. Але й у власності людини воно вже не перебуватиме. А тому, цей варіант має свої ризики.

Як отримати свою частку майна

Якщо ви маєте право на спадщину, важливо діяти вчасно. Потрібно звернутися до нотаріуса і подати заяву про прийняття спадщини. На це є шість місяців з моменту смерті людини.

Не варто орієнтуватися лише на слова родичів або знайомих — навіть якщо вони впевнено стверджують, що ви "не маєте прав" на квартиру чоловіка, яку він придбав до шлюбу. Найкраще у такі ситуації звернутись до юриста, щоб правильно оформити документи та захистити свої інтереси.

