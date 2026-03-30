Головна Економіка Розлучатись не обов'язково: два способи поділити майно подружжя у 2026

Розлучатись не обов'язково: два способи поділити майно подружжя у 2026

Дата публікації: 30 березня 2026 19:20
Дівчина тримає документи в руках. Фото: Новини.LIVE

Поділ майна подружжя у багатьох асоціюється саме з розлученням, але насправді це не завжди так. Законодавство України дозволяє зробити це перебуваючи у шлюбі. Тут можна або домовитися, або доведеться звернутися до суду.

Про те, як подружжю поділити майно не розриваючи шлюб у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Як подружжю в Україні поділити майно не розлучаючись

В статті 69 Сімейного кодексу України зазначається, що і чоловік, і дружина мають право поділити все спільне майно в будь-який момент — навіть якщо вони офіційно залишаються в шлюбі. Є два варіанти:

  1. За домовленістю: подружжя просто укладає договір. Якщо ділять квартиру, будинок чи іншу нерухомість — документ обов’язково має завірити нотаріус.
  2. Через суд: якщо домовитися не вдалося — питання вирішує суд. Там враховують інтереси обох сторін, дітей і загальну ситуацію в сім’ї.

Яке майно подружжя вважається спільним

У більшості випадків усе, що було придбане під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю. І тут є важливий момент — не має значення:

  • на кого саме оформлене майно;
  • хто фактично заробляв на нього гроші.

Навіть якщо один із подружжя не мав доходу з поважних причин, наприклад, навчався, доглядав за дітьми, вів домашнє господарство або мав проблеми зі здоров’ям — він усе одно має право на свою частку.

Яке майно подружжя не підлягає поділу

Однак не все майно автоматично стає спільним. До особистої приватної власності належать:

  • успадковане майно;
  • речі, отримані у подарунок;
  • покупки, зроблені за особисті кошти одного з подружжя.

Але навіть тут є нюанси. Наприклад, якщо особисте майно суттєво збільшилося в ціні завдяки спільним витратам або зусиллям подружжя (скажімо, зробили дорогий ремонт у квартирі), його можуть визнати спільним. Також інші правила можуть бути прописані у шлюбному договорі.

Як визначають частки майна кожного з подружжя

За загальними правилами, частки чоловіка і дружини рівні, тобто 50 на 50. Але суд може від цього відступити, якщо є серйозні підстави. Наприклад, якщо один із подружжя:

  • ухилявся від утримання дітей;
  • приховував, псував або витрачав майно на шкоду сім’ї;
  • не брав участі у фінансовому забезпеченні сім’ї без поважних причин.

Також більшу частку можуть присудити тому, з ким проживають діти або непрацездатні повнолітні, якщо аліментів недостатньо для їхнього забезпечення.

Як відбувається поділ майна подружжя в шлюбі

Зазвичай майно намагаються поділити "в натурі", тобто реально розподілити речі між подружжям (ст. 71 Сімейного кодексу України). Якщо річ неподільна (наприклад, одна квартира або автомобіль), можливі такі варіанти:

  • її передають одному з подружжя за згодою сторін або рішенням суду;
  • другому з подружжя виплачують грошову компенсацію.

Вартість майна сторони можуть узгодити самі. Якщо ж виникає спір — її визначають за ринковою ціною на момент розгляду справи.

Окремо враховується майно для професійної діяльності — наприклад, інструменти чи обладнання. Його зазвичай передають тому, хто ним користувався, але вартість включають у загальний баланс поділу.

Раніше Новини.LIVE писали, що коли в родині настає серйозна криза, парі іноді потрібно трохи часу, щоб усе обдумати й вирішити, чи є сенс залишатися разом. У такій ситуації можна оформити окреме проживання подружжя — без юридичних наслідків розлучення, але при цьому жити порізно.

Також Новини.LIVE розповідали, що розлучення — це не просто поставити підпис на паперах. Часто це емоційний процес з купою складних юридичних моментів, і найважче у ньому — домовитися, як подружжю поділити спільно нажите майно.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор: Андрій Жинкін
Автор:
Андрій Жинкін
