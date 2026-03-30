Главная Экономика Разводиться не обязательно: два способа поделить имущество супругов в 2026

Разводиться не обязательно: два способа поделить имущество супругов в 2026

Дата публикации 30 марта 2026 19:20
Девушка держит документы в руках. Фото: Новини.LIVE

Раздел имущества супругов у многих ассоциируется именно с разводом, но на самом деле это не всегда так. Законодательство Украины позволяет сделать это находясь в браке. Здесь можно либо договориться, либо придется обратиться в суд.

О том, как супругам поделить имущество не разрывая брак в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Как супругам в Украине поделить имущество не разводясь

В статье 69 Семейного кодекса Украины отмечается, что и муж, и жена имеют право поделить все совместное имущество в любой момент — даже если они официально остаются в браке. Есть два варианта:

  1. По договоренности: супруги просто заключают договор. Если делят квартиру, дом или другую недвижимость — документ обязательно должен заверить нотариус.
  2. Через суд: если договориться не удалось — вопрос решает суд. Там учитывают интересы обеих сторон, детей и общую ситуацию в семье.

Какое имущество супругов считается общим

В большинстве случаев все, что было приобретено во время брака, считается общей совместной собственностью. И здесь есть важный момент — не имеет значения:

  • на кого именно оформлено имущество;
  • кто фактически зарабатывал на него деньги.

Даже если один из супругов не имел дохода по уважительным причинам, например, учился, ухаживал за детьми, вел домашнее хозяйство или имел проблемы со здоровьем — он все равно имеет право на свою долю.

Читайте также:

Какое имущество супругов не подлежит разделу

Однако не все имущество автоматически становится общим. К личной частной собственности относятся:

  • унаследованное имущество;
  • вещи, полученные в подарок;
  • покупки, сделанные за личные средства одного из супругов.

Но даже здесь есть нюансы. Например, если личное имущество существенно увеличилось в цене благодаря совместным затратам или усилиям супругов (скажем, сделали дорогой ремонт в квартире), его могут признать общим. Также другие правила могут быть прописаны в брачном договоре.

Как определяют доли имущества каждого из супругов

По общим правилам, доли мужа и жены равны, то есть 50 на 50. Но суд может от этого отступить, если есть серьезные основания. Например, если один из супругов:

  • уклонялся от содержания детей;
  • скрывал, портил или тратил имущество в ущерб семье;
  • не принимал участия в финансовом обеспечении семьи без уважительных причин.

Также большую долю могут присудить тому, с кем проживают дети или нетрудоспособные совершеннолетние, если алиментов недостаточно для их обеспечения.

Как происходит раздел имущества супругов в браке

Обычно имущество пытаются поделить "в натуре", то есть реально распределить вещи между супругами (ст. 71 Семейного кодекса Украины). Если вещь неделимая (например, одна квартира или автомобиль), возможны такие варианты:

  • ее передают одному из супругов по соглашению сторон или решению суда;
  • второму из супругов выплачивают денежную компенсацию.

Стоимость имущества стороны могут согласовать сами. Если же возникает спор — ее определяют по рыночной цене на момент рассмотрения дела.

Отдельно учитывается имущество для профессиональной деятельности — например, инструменты или оборудование. Его обычно передают тому, кто им пользовался, но стоимость включают в общий баланс разделения.

Ранее Новини.LIVE писали, что когда в семье наступает серьезный кризис, паре иногда нужно немного времени, чтобы все обдумать и решить, есть ли смысл оставаться вместе. В такой ситуации можно оформить отдельное проживание супругов — без юридических последствий развода, но при этом жить порознь.

Также Новини.LIVE рассказывали, что развод — это не просто поставить подпись на бумагах. Часто это эмоциональный процесс с кучей сложных юридических моментов, и самое трудное в нем — договориться, как супругам поделить совместно нажитое имущество.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
