Разводиться не обязательно: два способа поделить имущество супругов в 2026

Раздел имущества супругов у многих ассоциируется именно с разводом, но на самом деле это не всегда так. Законодательство Украины позволяет сделать это находясь в браке. Здесь можно либо договориться, либо придется обратиться в суд.

О том, как супругам поделить имущество не разрывая брак в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Как супругам в Украине поделить имущество не разводясь

В статье 69 Семейного кодекса Украины отмечается, что и муж, и жена имеют право поделить все совместное имущество в любой момент — даже если они официально остаются в браке. Есть два варианта:

По договоренности: супруги просто заключают договор. Если делят квартиру, дом или другую недвижимость — документ обязательно должен заверить нотариус. Через суд: если договориться не удалось — вопрос решает суд. Там учитывают интересы обеих сторон, детей и общую ситуацию в семье.

Какое имущество супругов считается общим

В большинстве случаев все, что было приобретено во время брака, считается общей совместной собственностью. И здесь есть важный момент — не имеет значения:

на кого именно оформлено имущество;

кто фактически зарабатывал на него деньги.

Даже если один из супругов не имел дохода по уважительным причинам, например, учился, ухаживал за детьми, вел домашнее хозяйство или имел проблемы со здоровьем — он все равно имеет право на свою долю.

Какое имущество супругов не подлежит разделу

Однако не все имущество автоматически становится общим. К личной частной собственности относятся:

унаследованное имущество;

вещи, полученные в подарок;

покупки, сделанные за личные средства одного из супругов.

Но даже здесь есть нюансы. Например, если личное имущество существенно увеличилось в цене благодаря совместным затратам или усилиям супругов (скажем, сделали дорогой ремонт в квартире), его могут признать общим. Также другие правила могут быть прописаны в брачном договоре.

Как определяют доли имущества каждого из супругов

По общим правилам, доли мужа и жены равны, то есть 50 на 50. Но суд может от этого отступить, если есть серьезные основания. Например, если один из супругов:

уклонялся от содержания детей;

скрывал, портил или тратил имущество в ущерб семье;

не принимал участия в финансовом обеспечении семьи без уважительных причин.

Также большую долю могут присудить тому, с кем проживают дети или нетрудоспособные совершеннолетние, если алиментов недостаточно для их обеспечения.

Как происходит раздел имущества супругов в браке

Обычно имущество пытаются поделить "в натуре", то есть реально распределить вещи между супругами (ст. 71 Семейного кодекса Украины). Если вещь неделимая (например, одна квартира или автомобиль), возможны такие варианты:

ее передают одному из супругов по соглашению сторон или решению суда;

второму из супругов выплачивают денежную компенсацию.

Стоимость имущества стороны могут согласовать сами. Если же возникает спор — ее определяют по рыночной цене на момент рассмотрения дела.

Отдельно учитывается имущество для профессиональной деятельности — например, инструменты или оборудование. Его обычно передают тому, кто им пользовался, но стоимость включают в общий баланс разделения.

