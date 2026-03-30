Разводиться не обязательно: два способа поделить имущество супругов в 2026
Раздел имущества супругов у многих ассоциируется именно с разводом, но на самом деле это не всегда так. Законодательство Украины позволяет сделать это находясь в браке. Здесь можно либо договориться, либо придется обратиться в суд.
О том, как супругам поделить имущество не разрывая брак в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Как супругам в Украине поделить имущество не разводясь
В статье 69 Семейного кодекса Украины отмечается, что и муж, и жена имеют право поделить все совместное имущество в любой момент — даже если они официально остаются в браке. Есть два варианта:
- По договоренности: супруги просто заключают договор. Если делят квартиру, дом или другую недвижимость — документ обязательно должен заверить нотариус.
- Через суд: если договориться не удалось — вопрос решает суд. Там учитывают интересы обеих сторон, детей и общую ситуацию в семье.
Какое имущество супругов считается общим
В большинстве случаев все, что было приобретено во время брака, считается общей совместной собственностью. И здесь есть важный момент — не имеет значения:
- на кого именно оформлено имущество;
- кто фактически зарабатывал на него деньги.
Даже если один из супругов не имел дохода по уважительным причинам, например, учился, ухаживал за детьми, вел домашнее хозяйство или имел проблемы со здоровьем — он все равно имеет право на свою долю.
Какое имущество супругов не подлежит разделу
Однако не все имущество автоматически становится общим. К личной частной собственности относятся:
- унаследованное имущество;
- вещи, полученные в подарок;
- покупки, сделанные за личные средства одного из супругов.
Но даже здесь есть нюансы. Например, если личное имущество существенно увеличилось в цене благодаря совместным затратам или усилиям супругов (скажем, сделали дорогой ремонт в квартире), его могут признать общим. Также другие правила могут быть прописаны в брачном договоре.
Как определяют доли имущества каждого из супругов
По общим правилам, доли мужа и жены равны, то есть 50 на 50. Но суд может от этого отступить, если есть серьезные основания. Например, если один из супругов:
- уклонялся от содержания детей;
- скрывал, портил или тратил имущество в ущерб семье;
- не принимал участия в финансовом обеспечении семьи без уважительных причин.
Также большую долю могут присудить тому, с кем проживают дети или нетрудоспособные совершеннолетние, если алиментов недостаточно для их обеспечения.
Как происходит раздел имущества супругов в браке
Обычно имущество пытаются поделить "в натуре", то есть реально распределить вещи между супругами (ст. 71 Семейного кодекса Украины). Если вещь неделимая (например, одна квартира или автомобиль), возможны такие варианты:
- ее передают одному из супругов по соглашению сторон или решению суда;
- второму из супругов выплачивают денежную компенсацию.
Стоимость имущества стороны могут согласовать сами. Если же возникает спор — ее определяют по рыночной цене на момент рассмотрения дела.
Отдельно учитывается имущество для профессиональной деятельности — например, инструменты или оборудование. Его обычно передают тому, кто им пользовался, но стоимость включают в общий баланс разделения.
