Личное и общее имущество супругов: что не делится при разводе

Развод — это не просто формальность с документами. Обычно он сопровождается сильными эмоциями и рядом сложных юридических вопросов. Один из важнейших и самых болезненных — как правильно поделить имущество, которое супруги нажили вместе.

О том, как делится имущество при разводе и что остается в собственности одного из супругов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какое имущество считается общей собственностью супругов в Украине

В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Украины, действует простое правило: все имущество, купленное во время брака, считается общим. Это значит, что независимо от того, кто зарабатывал больше или на кого оформлены покупки, права у обоих равны. К общему имуществу обычно относятся:

транспортные средства и техника;

доходы, полученные во время брака;

мебель, бытовая техника и другое движимое имущество;

деньги на банковских счетах и сбережения;

бизнес или доли в предпринимательской деятельности;

недвижимость, купленная во время брака — квартиры, дома, земельные участки.

Закон предусматривает, что доли супругов равны, если иное не прописано в брачном договоре. То есть в большинстве случаев имущество делится поровну — по 50% каждому. Но важно понимать, что это лишь презумпция общности. Ее можно опровергнуть, если есть соответствующие доказательства.

Какое имущество не подлежит разделу при разводе в Украине

Не все имущество автоматически считается общим. В статье 57 Семейного кодекса отмечается, что остаются личной собственностью одного из супругов и не делятся:

имущество, приобретенное до брака;

активы, приобретенные после развода;

компенсации и выплаты за причиненный ущерб, например страховые возмещения;

вещи индивидуального пользования — одежда, обувь, средства гигиены, за исключением предметов роскоши, купленных на общие деньги.

Также, как правило, к общему имуществу не относятся подарки и наследство одного из супругов. Однако из этого правила есть два исключения:

если они оформлены на обоих;

их существенно улучшили за счет общих финансов, например сделали капитальный ремонт или модернизацию.

Суд также может считать имущество, которое жена или муж приобрели во время жизни отдельно из-за фактического разрыва брака, их личной собственностью.

В общем, суды рассматривают брак не только как совместное проживание, но и как общую экономическую ответственность. Именно поэтому, все имущество, которое было приобретено во время брака, считается общим до тех пор, пока не доказано иное.

И здесь есть важный момент — именно тот, кто утверждает, что имущество является личным, должен подтвердить это надлежащими доказательствами. То есть даже если одна сторона считает, что определенные ценности принадлежит только ей, без документов или доказательств суд такую позицию скорее всего не поддержит.

