Особисте та спільне майно подружжя: що не ділиться при розлученні

Розлучення — це не просто формальність із документами. Зазвичай воно супроводжується сильними емоціями та низкою складних юридичних питань. Одне з найважливіших і найболючіших — як правильно поділити майно, яке подружжя нажило разом.

Яке майно вважається спільною власністю подружжя в Україні

Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, діє просте правило: усе майно, куплене під час шлюбу, вважається спільним. Це означає, що незалежно від того, хто заробляв більше або на кого оформлено покупки, права в обох рівні. До спільного майна зазвичай належать:

транспортні засоби та техніка;

доходи, отримані під час шлюбу;

меблі, побутова техніка та інше рухоме майно;

гроші на банківських рахунках та заощадження;

бізнес або частки у підприємницькій діяльності;

нерухомість, куплена під час шлюбу — квартири, будинки, земельні ділянки.

Закон передбачає, що частки подружжя рівні, якщо інше не прописано у шлюбному договорі. Тобто у більшості випадків майно ділиться порівну — по 50% кожному. Але важливо розуміти, що це лише презумпція спільності. Її можна спростувати, якщо є відповідні докази.

Яке майно не підлягає поділу при розлученні в Україні

Не все майно автоматично вважається спільним. В статті 57 Сімейного кодексу зазначається, що залишаються особистою власністю одного з подружжя і не діляться:

Читайте також:

майно, придбане до шлюбу;

активи, придбані після розлучення;

компенсації та виплати за завдану шкоду, наприклад страхові відшкодування;

речі індивідуального користування — одяг, взуття, засоби гігієни, за винятком предметів розкоші, куплених на спільні гроші.

Також, зазвичай, до спільного майна не належать подарунки та спадщина одного з подружжя. Однак з цього правила є два виключення:

якщо вони оформлені на обох;

їх суттєво поліпшили за рахунок спільних фінансів, наприклад зробили капітальний ремонт чи модернізацію.

Суд також може вважати майно, яке дружина або чоловік придбали під час життя окремо через фактичний розрив шлюбу, їхньою особистою власністю.

Загалом, суди розглядають шлюб не лише як спільне проживання, а й як спільну економічну відповідальність. Саме тому, усе майно, яке було придбане під час шлюбу, вважається спільним доти, доки не доведено інше.

І тут є важливий момент — саме той, хто стверджує, що майно є особистим, має підтвердити це належними доказами. Тобто навіть якщо одна сторона вважає, що певні цінності належить тільки їй, без документів чи доказів суд таку позицію скоріш за все не підтримає.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні спадщина — це право, а не обов’язок. Кожен сам вирішує, брати її чи ні, але зробити це потрібно вчасно. В деяких випадках, через затримку з подачею заяви, можна втратити майно.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зазвичай в шлюбі люди накопичують певне майно: квартиру, будинок, землю, авто чи гроші. Рано чи пізно виникає питання, кому це залишити. Один із способів — скласти спільний заповіт подружжя.