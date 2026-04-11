Наследство в Украине: может ли свекровь выселить невестку из квартиры, которую ее сын купил до брака

Девушка держит в руке свидетельство о праве на наследство.

Многие уверены, что имущество купленное до брака, остается в собственности только за тем человеком, который его приобрел. А потому ни муж, ни жена — не могут на него претендовать. Отчасти это правда. Но только когда речь идет о разводе.

О том, может ли свекровь выселить невестку из квартиры, которую ее умерший сын купил до бракосочетания, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как отличаются правила раздела имущества при разводе и наследовании

Согласно 57 статье Семейного кодекса Украины, когда супруги разводятся, действительно учитывается, когда именно было приобретено имущество. Если до брака — оно не делится и остается личной собственностью одного из супругов.

Но в случае смерти эта логика уже не работает. Когда человек умирает, начинают действовать правила наследования. Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, здесь ключевое значение имеет не то, когда было приобретено имущество, а то, принадлежало ли оно человеку на момент смерти.

"В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти", — отмечается в законе.

То есть все имущество, которое было в собственности человека, входит в состав наследства. Это означает, что принцип меняется. Все, что было в собственности мужчины — будет разделено между наследниками.

Кто унаследует квартиру купленную до брака

Если человек не оставил завещания, имущество распределяется по закону в порядке определенной очередности. Среди первых претендентов:

дети

родители умершего;

супруг или супруга.

Все они имеют одинаковые права и получают равные доли. При этом не учитывается, сколько длился брак, кто с кем был ближе и другие отношения в семье. Все наследники одной очереди — равны. Именно поэтому даже имущество, приобретенное задолго до брака, после смерти может быть разделено между несколькими людьми.

Как избежать споров между родственниками

Самому решить, кому достанется имущество можно составив завещание. Это надежный и самый простой способ. В документе можно четко прописать, кто именно и что получит. Есть отдельные исключения — например, право на обязательную долю для некоторых лиц. Но в целом завещание позволяет максимально контролировать ситуацию.

Еще один вариант — подарить имущество еще при жизни. В таком случае оно не будет входить в состав наследства. Но и в собственности человека оно уже не будет находиться. А потому, этот вариант имеет свои риски.

Как получить свою долю имущества

Если вы имеете право на наследство, важно действовать вовремя. Нужно обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства. На это есть шесть месяцев с момента смерти человека.

Не стоит ориентироваться только на слова родственников или знакомых — даже если они уверенно утверждают, что вы "не имеете прав" на квартиру мужа, которую он приобрел до брака. Лучше всего в такие ситуации обратиться к юристу, чтобы правильно оформить документы и защитить свои интересы.

